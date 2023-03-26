 أبرز أجهزة أندرويد اللوحية المناسبة للأطفال

تعتبر الأجهزة اللوحية من الأجهزة المفيدة للأطفال، إذ تساعدهم في تعلم الأشياء بطريقة ممتعة وتفاعلية، بسبب أنها تضم شاشات كبيرة بما يكفي لمشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية وممارسة الألعاب المفيدة براحة.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر العديد من الأجهزة اللوحية المصممة للأطفال إذ تضم محتوى تعليمي ومفيد للأطفال، وتحتوي على أدوات تسمح للآباء بضبط أهداف تعليمية لأطفالهم وحظر الألعاب ومقاطع الفيديو خلال فترة التعليم، وغيرها العديد من الميزات.

هناك العديد من الأجهزة اللوحية للأطفال التي تعمل بنظام أندرويد، وفي هذا المقال، سنستعرض 5 من أبرز تلك الأجهزة:

1- جهاز Amazon Fire 7 Kids (2022):

يتميز جهاز Amazon Fire 7 Kids (2022) بشاشة مقاسها 7 بوصات، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 16 جيجابايت و32 جيجابايت، وعمر بطارية يدوم لمدة 10 ساعات.

كما يحتوي هذا الجهاز اللوحي على أدوات تساعد الآباء في حظر مقاطع الفيديو والألعاب حتى يصل أطفالهم إلى أهداف تعليمية محددة، بالإضافة إلى أدوات لمنع الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي والمشتريات داخل التطبيقات.

عند شراء هذا جهاز اللوحي لطفلك ستحصل على اشتراك مجاني لمدة عام في خدمة Amazon Kids Plus، مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 20000 كتاب وبرامج تلفزيونية تعليمية وترفيهية، وتطبيقات تعليمية وألعاب للأطفال من سن السادسة وأكثر.

كما يقدم متصفح الويب المدمج في الجهاز اللوحي قائمة منسقة ومناسبة للأطفال تضم أكثر من 56000 موقع ويب ومقاطع فيديو من يوتيوب ومواقع أخرى.

يأتي هذا الجهاز مع فترة ضمان مدتها عامين، فإذا تعرّض للكسر يمكنك استبداله من أمازون مجانًا، ويُباع بسعر 114 دولارًا و99 سنتًا.

2- جهاز Amazon Fire HD 8 Kids Pro tablet (2022):

يتميز هذا الجهاز بشاشة مقاسها 8 بوصات عالية الدقة ومعالج أسرع مقارنة بطراز Amazon Fire 7 Kids (2022، وتبدأ سعة التخزين الداخلية من 32 جيجابايت، بالإضافة إلى عمر بطارية يصل إلى 13 ساعة.

ويحتوي هذا الجهاز على مكبر صوت مع دعم تقنية Dolby Atmos واشتراك مجاني لمدة عام في خدمة Amazon Kids Plus وأدوات تساعد الآباء في حظر مقاطع الفيديو والألعاب حتى يصل أطفالهم إلى أهداف تعليمية محددة، بالإضافة إلى جميع الميزات الأخرى الموجودة في طراز Amazon Fire 7 Kids.

يأتي هذا الجهاز مع فترة ضمان مدتها عامين، فإذا تعرّض للكسر يمكنك استبداله من أمازون مجانًا، ويُباع بسعر 149 دولارًا و99 سنتًا.

3- Amazon Fire HD 10 Kids Pro (2021):

يتميز جهاز Fire HD 10 بشاشة مقاسها 10 بوصات ودقتها أعلى ويعمل بمعالج أسرع مقارنة بالطرازين السابقين، ويضم ذاكرة تخزين داخلية تبدأ سعتها من 32 جيجابايت.

يحتوي هذا الجهاز على ميزات الرقابة الأبوية نفسها المتوفرة في الطرز السابقة، واشتراك مجاني لمدة عام في خدمة Amazon Kids Plus مع ضمان لمدة عامين في حالة الكسر.

يُباع جهاز Amazon Fire HD 10 Kids Pro بسعر 209 دولار و99 سنتًا.

4- جهاز Samsung Galaxy Tab A8:

يضم جهاز Samsung Galaxy Tab A8 شاشة مقاسها 10.5 بوصات، ويأتي بثلاث خيارات من سعة التخزين الداخلية، وهي: 32 جيجابايت و64 جيجابايت، و128 جيجابايت. وبطارية سعتها 7040 ميلّي أمبير/ساعة.

لم يصمم هذا الجهاز للأطفال بشكل خاص كما هو الحال مع أجهزة أمازون الثلاثة التي ذكرناها سابقًا، لكنه يُعد خيار مناسب للأطفال الأكبر سنًا. إذ يتمتع هذا الجهاز بأداء ممتاز ومكبرات صوت عالية ودعم تقنية Dolby Atmos وعمر بطارية طويل.

يبدأ سعر جهاز Samsung Galaxy Tab A8 من 249 دولارًا.

5- جهاز Lenovo Yoga Tab 11:

لم يصمم جهاز Lenovo Yoga Tab 11 للأطفال أيضًا، ولكن يمكنك اختياره لطفلك إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي أكبر من الأجهزة الأخرى التي ذكرناها، إذ يضم شاشة مقاسها 11 بوصة. بالإضافة إلى أنه يأتي بخيارين من سعة التخزين الداخلية وهما: 128 جيجابايت و256 جيجابايت، وبطارية كبيرة سعتها 7,700 ميلّي أمبير/الساعة.

يبدأ سعر جهاز Lenovo Yoga Tab 11 من 319 دولارًا و99 سنتًا.