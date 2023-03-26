آبل تستعد لإطلاق سماعات AirPods Pro بمنفذ USB-C

تعتزم شركة آبل إصدار نسخةٍ مزودةٍ بمنفذ USB-C من الجيل الثاني من سماعات AirPods Pro، وفقًا لما ذكره المحلل المتخصص بأخبار آبل (مينغ تشي كيو)، الشهير بتسريباته الدقيقة المتعلقة بمنتجات الشركة.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة في شحن سماعات AirPods Pro بحافظة تدعم USB-C خلال الربع الثاني أو الثالث من هذا العام. وأشار (كيو) إلى أن آبل ليس لديها على ما يبدو خططًا لإصدار نسخة USB-C من سماعتي AirPods 2 و AirPods 3.

وتأتي خطوة آبل رضوخًا لقانون أقره الاتحاد الأوروبي العام الماضي، يُلزم الشركات المُصنّعة للأجهزة الإلكترونية باستخدام معيار USB-C ويمنع طرح الأجهزة التي تدعم معايير غير قياسية في منافذ الشحن بحلول خريف عام 2024. وكانت آبل التي تعتمد معيارها الخاص Lightning port قد عارضت مشروع القانون الأوروبي بشدة، إلا أنها فشلت إقناع لجنة البرلمان الأوروبي بالعدول عنه، واضطرت أخيرًا إلى الانصياع للقانون، لتفادي أي غرامات أو منع مُحتمل لمنتجاتها في السوق الأوروبية.

ويمثل القانون محاولة للحد من النفايات الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي من خلال جعل شواحن الأجهزة الإلكترونية متوافقة مع بعضها البعض. ويأمل المشرعون في المستقبل ألا تحتاج الهواتف إلى شاحن موجود في العلبة لأن المشترين لديهم الشاحن والسلك المناسب في المنزل. ويقدر الاتحاد الأوروبي أن القانون يمكن أن يوفر على المستهلكين ما يصل إلى 250 مليون يورو سنويًا من مشتريات الشواحن غير الضرورية وتقليل نحو 11000 طن من النفايات الإلكترونية سنويًا.

وكانت آبل قد أصدرت الجيل الثاني من AirPods Pro في سبتمبر الماضي، الذي يتميز بمنفذ Lightning ويتوافق مع معياري الشحن اللاسلكي MagSafe و Qi. ولم يتضح بعد إن كانت نسخة AirPods Pro المحدّثة ستأتي مع أي تغييرات إضافية.

وأظهرت صور مسربة لهواتف آبل القادمة من سلسلة iPhone 15 دعمها لمنفذ الشحن USB-C، في تأكيدٍ على أن جميع أجهزة آبل القادمة هذا العام ستدعم منفذ الشحن المعياري.

ويتميز منفذ الشحن بمعيار USB-C بدعمه لمعدل نقل بيانات أسرع مقارنةً بمنفذ Lightning، ولقوة شحن أعلى بفضل معيار توصيل الطاقة USB-PD. وبالمقابل، يتميز منفذ Lightning بكونه أصغر حجمًا ما يمنح آبل أفضلية صناعة أجهزة أنحف.