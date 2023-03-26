آبل تخطط لتزويد ساعاتها الذكية بكاميرا

كشفت براءة اختراع سجلتها شركة آبل حديثًا، عن عمل الشركة على تزويد ساعتها الذكية Apple Watch بكاميرا مُدمجة، قد تتيح للمستخدمين إجراء مكالمات الفيديو عبر تطبيق (فيستايم) FaceTime وإمكانية إلغاء تأمين الساعة عبر تقنية التعرف إلى الوجه.

وتوضح براءة الاختراع أن الكاميرا والمايكروفون المُرفق بها، سيتوضعان بشكلٍ مائل ما بين جسم الساعة وسوار المعصم. وإضافةً إلى إجراء مكالمات الفيديو، ستتيح الكاميرا التقاط الصور ومقاطع الفيديو ومسح المستندات ضوئيًا. ويأتي التصميم الجديد مُختلفًا عن تصميمات أخرى كانت قد ظهرت في براءة اختراع سابقة لآبل، إذ وضعت براءة الاختراع القديمة الكاميرا في تاج الساعة.

ومن المثير للاهتمام في براءة الاختراع الجديدة، وضع آبل للكاميرا بشكل زاوية مائلة، ما قد يُشير إلى تزويد الكاميرا بعدسة فائقة الاتساع تسمح بالتقاط مشاهد واسعة تكشف المناطق المُحيطة بالمُستخدم من الأعلى والأمام. بالإضافة إلى موضع الكاميرا المبتكر، قد تستلهم آبل من ميزة Continuity Camera التي تحول أجهزة آيفون إلى كاميرات ويب مستقلة لأجهزة ماك بوك.

ورغم ندرتها في الأسواق، طرحت بعض الشركات ساعاتٍ ذكية مزودة بكاميرات، منها ما يأتي بكاميرا من الجهة الخلفية للساعة تسمح بإجراء مكالمات الفيديو، ومنها ما يأتي بكاميرا من الأمام تسمح بالتقاط الصور والفيديو. إلا أن ميزة الكاميرا ما زالت غائبة عن الساعات الذكية التي تُنتجها كبرى الشركات في هذا السوق مثل سامسونج وهواوي وشاومي.