ميزة مخفية في ويندوز 11 تكشف عن تغيير جذري في مستقبل النظام

أفاد تقرير جديد بأن ميزة جديدة مخفية في إصدار تجريبي مبكر من ويندوز 11 ستسمح للمستخدمين بتكوين ما يُسمى بـ «الحاسوب الشخصي السحابي» Cloud PC الخاص بهم، ويُعتقد أن هذه الميزة تكشف عن مستقبل نظام التشغيل للحواسيب الشخصية الأكثر انتشارًا في العالم.

وكما نقل موقع (نيو وين) Neowin، المتخصص في أخبار مايكروسوفت، فإن حساب Albacore في موقع تويتر بحث في الإصدار ذي الرقم 23419 الموجه للمطورين من نظام ويندوز 11، فلاحظ أن تطبيق (الإعدادات) Settings الخاص بنظام التشغيل أصبح يحتوي على خيارات لكيفية الوصول إلى «الحاسوب الشخصي السحابي»، سواء من تطبيق مخصص أو مباشرةً من سطح المكتب.

Cloud PC settings now have extra toggles for what kind of resources you'd like to share with it pic.twitter.com/eOgKitNAzi

— Albacore (@thebookisclosed) March 22, 2023