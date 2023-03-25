ميزات نود رؤيتها في هاتف آيفون القابل للطي

بدأت الشائعات المتعلقة بإصدار آبل هاتف آيفون قابل للطي تظهر قبل نحو ثلاث سنوات، وذلك بعد إطلاق الشركات المنافسة، مثل: سامسونج، هواتف قابلة للطي. وهذه الشائعات مستمرة حتى الآن.

وقد كشفت براءة اختراع حديثة خلال الأسبوع الماضي أن هاتف آيفون القابل للطي الذي يُشاع أن شركة آبل تعتزم إطلاقه في المستقبل، سيدعم ميزة تجعله يُطوى تلقائيًا بهدف حمايته من السقوط.

ومع ذلك، لا توجد أي تسريبات رسمية عن موعد إطلاق هذا الهاتف حتى الآن أو الميزات التي قد يأتي بها، ولكن هناك بعض الأشياء التي نود رؤيتها في هاتف آيفون القابل للطي الذي قد تصدره آبل في السنوات القادمة:

1- ميزات تعدد المهام مثل آيباد:

يحتوي آيباد على العديد من ميزات تعدد المهام التي نود أن تدمجها آبل في هاتف آيفون القابل للطي؛ مثل: ميزة (منظم الواجهة) Stage Manager التي تساعد في تنظيم التطبيقات المفتوحة في الجانب الأيسر من شاشة آيباد، حيث يمكنك رؤيتها أمامك والوصول إليها بسهولة.

بالإضافة إلى ميزة (تقسيم الشاشة) Split View التي تقسم الشاشة إلى قسمين، حتى تتمكن من العمل على تطبيقين في الوقت نفسه.

وميزة (العرض المتراكب) Slide Over وهي ميزة تساعد في العمل على أكثر من تطبيق في الوقت نفسه، وأثناء استخدام أحد التطبيقات، يمكنك تبديل نافذته إلى نافذة عرض متراكب وهي نافذة أصغر تتحرك أمام تطبيق أو نافذة أخرى. على سبيل المثال: أثناء استخدام تطبيق الصور، يمكنك فتح الرسائل في نافذة عرض متراكب وإجراء محادثة أثناء عرض الصور.

2- وجود شاشة خارجية:

يساعد وجود شاشة خارجية في آيفون القابل للطي على غرار Galaxy Z Fold في تسهيل الوصول إلى الكاميرا، ومشاهدة الإشعارات، والرد على المكالمات الهاتفية.

3- دعم Apple Pencil:

قد يأتي هاتف آيفون القابل للطي مع شاشة مقاسها يقارب 7.5 بوصات، وهو قريب جدًا من مقاس شاشة آيباد ميني الذي يبلغ 8.3 بوصات والذي يدعم الجيل الثاني من القلم الإلكتروني Apple Pencil. وبهذا سيكون حجم الشاشة كبير بما يكفي لاستخدام Apple Pencil بسلاسة.

يمكن للمبدعين والفنانين والطلاب والمهنيين ومصممي الجرافيك الاستفادة بشكل كبير من هاتف آيفون الذي يدعم Apple Pencil، ليساعدهم في إنجاز بعض المهام بسرعة من خلال هواتفهم بدلًا من آيباد.

4- مقاومة الماء والغبار IP68:

تستخدم تصنيفات IP لقياس مدى مقاومة الأجهزة الإلكترونية للغبار والماء. والهاتف الحاصل على تصنيف IP68 يعني أنه محكم تمامًا ضد دخول الغبار ويمكن غمره في الماء بعمق متر واحد لمدة 30 دقيقة على الأقل دون أي تسرب.

وتدعم الهواتف الرائدة مثل: Galaxy S22 Ultra و iPhone 14 Pro Max هذه الميزة، ومع ذلك، لم تصدر سامسونج حتى الآن هاتفًا قابل للطي بتصنيف IP68، مما يعني أن مستوى المقاومة هذا قد لا يكون من السهل تحقيقه في الأجهزة القابلة للطي، لكننا نود أن توفر آبل هذه الميزة عندما تصدر آيفون القابل للطي.

5- ميزة Split Keyboard:

ميزة أخرى متوفرة في آيباد ونود رؤيتها في هاتف آيفون القابل للطي هي Split Keyboard. تقسم هذه الميزة لوحة المفاتيح إلى نصفين، مما يسمح لك بالكتابة بشكل أفضل بإبهامك في الشاشات الكبيرة بشكل خاص.

6- سعر أقل من 2000 دولار:

أطلقت سامسونج هاتف Galaxy Z Fold 4 القابل للطي بسعر 1799 دولارًا للطراز الأساسي. وعند مقارنة سعر iPhone 14 Pro Max و Galaxy S23 Ultra، ستلاحظ أن تكلفة آيفون أرخص بمئة دولار من S23 Ultra. بناءً على ذلك، من المُحتمل أن يكون سعر آيفون القابل للطي أقل من 2000 دولار.

يمكن أن يحقق (آيفون فولد) التوازن المثالي بين آيباد وآيفون وقد يكون هذا الهاتف هو الذي يجذب المستخدمين الذين يحتاجون إلى ميزات موجودة في آيباد لاستخدامها في آيفون دون الاضطرار إلى شراء آيباد.