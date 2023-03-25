كيفية إصلاح مشكلة توقف GPS عن العمل في ساعات أندرويد

يستخدم العديد من الأشخاص الساعات الذكية التي تعمل بنظام أندرويد مثل: Galaxy Watch وPixel Watch لتتبع التمارين وتسجيل المسافات التي قطعوها أثناء ممارسة رياضة الركض أو المشي لمسافات طويلة، ولكن هذه الميزات لا تعمل إذا توقف GPS عن العمل في الساعة الذكية.

يعتمد نظام تحديد المواقع العالمي GPS الذي تستخدمه ساعتك الذكية على الاتصال بالأقمار الصناعية، ويمكن للعديد من الأشياء قطع هذا الاتصال، مثل: المباني الشاهقة المحيطة بموقعك أو العواصف والسُحب الثقيلة.

كما يمكن أن يؤدي تفعيل وضع الطاقة المنخفضة (Low power mode) أيضًا إلى تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للمساعدة في إطالة عمر البطارية. لذا تحقق من عدم تفعيله إذا كنت تواجه مشكلة تعطّل GPS في ساعتك، ثم جرّب إحدى الطرق التالية لحل المشكلة إذا استمرت:

1- أعد تشغيل الساعة:

إذا انقطع اتصال نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أثناء وجودك داخل مبنى، فأخرج منه، وإذا لم يتصل GPS تلقائيًا، فابق بالخارج وأعد تشغيل الساعة. وإذا انقطع اتصال نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بساعتك في كل مرة تكون فيها داخل مبنى معين، فقد يكون المبنى نفسه أو المباني المحيطة به هي سبب المشكلة.

2- أعد توصيل هاتفك والساعة عبر البلوتوث:

إذا لم تكن ساعتك وهاتفك متصلين عبر البلوتوث، فيمكن أن يؤدي إعادة الاتصال إلى بدء تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في ساعتك.

3- حدّث نظام التشغيل في الساعة والتطبيق الخاص بها في الهاتف:

قد تكون مشكلة توقف نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مرتبطة بنظام التشغيل في الساعة وقد أصُلحت في التحديث الجديد، لذا تحقق من وجود أي تحديثات متوفرة بالانتقال إلى الإعدادات في ساعتك، ثم ابحث عن قسم (تحديث البرامج) Software update. وإذا كان هناك تحديث متوفر، فاتبع الإرشادات التي ستظهر لك في الشاشة لتثبيته.

تحقق أيضًا من وجود تحديثات للتطبيق الخاص بالساعة في هاتفك من متجر التطبيقات، مثل: تطبيق Galaxy Wearables إذا كنت تستخدم ساعة سامسونج جالاكسي.

4- جرب تطبيق مختلف يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS):

يمكن أن تقتصر المشكلات المتعلقة بنظام GPS على تطبيق واحد وليس كل التطبيقات الموجودة في ساعتك. اختبر ذلك بالتبديل إلى تطبيق آخر يستخدم GPS، مثل: تطبيق MapMyRun.

افتح التطبيق الذي اخترته واعرض الخريطة أو أداة تتبع GPS، وإذا ظهر موقعك الصحيح، فستعرف أن GPS يعمل وأن التطبيق الذي كنت تستخدمه سابقًا كان يواجه مشكلة معينة. في تلك الحالة، تحقق من وجود تحديث للتطبيق، أو ألغ تثبيته ثم ثبتّه مرة أخرى لتجربة إصلاح مشكلة توقف نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) عن العمل فيه.

5- أزل سوار الساعة المعدني:

إذا اخترت سوار معدني لساعتك الذكية، فقد يكون هذا هو سبب المشكلات في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). لأن مستشعر GPS في الهواتف والساعات الذكية يتأثر عند وضع الكثير من المعادن بالقرب منه، لذا من المُحتمل أن يتداخل السوار المعدني لساعتك مع إشارة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

غيّر سوار الساعة إلى آخر غير معدني، وإذا لم يكن لديك سوار ساعة احتياطي في متناول يدك، اختبر هذا الحل عن طريق إزالة السوار وإعادة تشغيل الساعة. فإذا بدأ نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بالعمل بعد إزالة السوار، غيّره إلى سوار آخر غير معدني لتجنب التعرّض للمشكلة نفسها لاحقًا.