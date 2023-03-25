أخطاء تؤدي إلى حظر حسابك في واتساب 

هل تعلم أن تطبيق واتساب لديه سياسة حظر مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى؟ إذا فتحت التطبيق في هاتفك ووجدت رسالة تقول لك: “لا يُسمح لهذا الحساب باستخدام واتساب”، فهذه الرسالة تعني أن حسابك في واتساب قد حُظر، إذ يمكن أن يُحظر حسابك في التطبيق دون إرسال أي إشعار لك للحفاظ على أمن التطبيق.

ولكن لماذا يُحظر حسابك في واتساب؟

يحتوي التطبيق على سياسات أمان يجب على كل مستخدم اتباعها، وإذا خالفت هذه السياسات، سيُحظر حسابك، وهناك نوعان من الحظر في التطبيق؛ الأول حظر مؤقت وهذا النوع يمكنك التغلب عليه باتباع بعض النصائح والإرشادات، والثاني حظر دائم وهذا النوع من المستحيل التغلب عليه؛ إذ لا يمكنك إنشاء أي حساب جديد باستخدام رقم هاتفك في التطبيق.

إليك أبرز الأخطاء التي قد تؤدي إلى حظر حسابك:

1- استخدام إصدار غير رسمي من تطبيق واتساب:

يوجد العديد من تطبيقات واتساب غير الرسمية في متاجر التطبيقات، مثل: GB WhatsApp، و WhatsApp Plus، و WhatsApp Go، و WhatsApp Prime، و OG WhatsApp، وهي عبارة عن إصدارات معدّلة من تطبيق واتساب طورتها جهات خارجية، ويستخدمها بعض الأشخاص للوصول إلى ميزات غير موجودة في الإصدار الرسمي مثل: إرسال الملفات الكبيرة الحجم على سبيل المثال.

ولكن هذه التطبيقات تعرّض خصوصيتك، وأمن بياناتك، وسلامتك الشخصية لخطر، فإذا كنت تستخدم هذه التطبيقات، فليس هناك ضمان بأن رسائلك أو بياناتك، مثل: موقعك الجغرافي أو الملفات التي تشاركها، ستكون في أمان، وهناك احتمال كبير أن يصاب هاتفك بالفيروسات والبرامج الضارة المختلفة.

كما أن تطبيق واتساب الرسمي يدعم ميزة (التشفير من طرف إلى طرف) End-to-end encryption لتأمين المحادثات، مما يوفر تجربة محادثة آمنة بين المرسل والمستقبل، إذ لا يمكن لأي شخص وكذلك الشركة المطورة للتطبيق نفسه قراءة البيانات من محتوى الرسائل التي ترسلها، أو استخراجها، وما يمكنهم الوصول إليه فقط هو الهاتفان اللذان يعملان كنقاط نهاية في إعداد التشفير، حيث يكون التطبيق مثبتًا.

في حين لا تقدم الإصدارات غير الرسمية تشفيرًا شاملاً، مما يعني أنه يمكن الوصول إلى محادثاتك، ومن ثم فإن الإصدارات غير الرسمية لا تتبع شروط خدمة واتساب، لذلك يُحظر حسابك.

عندما يحدث هذا، يتعين عليك تنزيل الإصدار الرسمي لمتابعة استخدام واتساب، وهو متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

2- إرسال محتوى يتضمن تهديد أو غير قانوني:

تتميز تطبيقات التواصل الاجتماعي بشفافية كبيرة فيما يتعلق بنوع المحتوى الذي يمكنك إرساله ومشاركته مع الآخرين، وتطبيق واتساب أيضًا متوافق مع هذه القواعد. لذلك يوجد قيود معينة على ما يمكنك مشاركته مع الآخرين في التطبيق.

إذا كنت تشارك محتوى غير قانوني مع الآخرين في واتساب، أو تهدد الأشخاص، أو تقدم تعليقات تشهيرية تتعلق بالعرق أو الدين أو العمر أو الجنس، فقد تفقد إمكانية الوصول إلى حسابك، إذ سيُحظر حسابك مؤقتًا ويُرسل للمراجعة.

وإذا وجد فريق واتساب أي تهديد أو محتوى غير قانوني، فيمكنه حظر حسابك في واتساب نهائيًا، وحتى تقديم معلومات معينة إلى سلطات إنفاذ القانون، اعتمادًا على خطورة سوء السلوك الذي ارتكبته.

3- جمع البيانات الشخصية:

إذا استخدمت تطبيق واتساب لاستخراج أي بيانات آليًا أو يدويًا على نطاق واسع لاستخدامها في أغراض غير مشروعة؛ بما يشمل: أرقام الهواتف، وصور حسابات المستخدمين، والحالات من واتساب فأنت بذلك تنتهك شروط الخدمة الخاصة بالتطبيق وتعرض حسابك للحظر.

4-الإفراط في استخدام قوائم الرسائل الجماعية:

تتيح لك خاصية (قوائم الرسائل الجماعية)broadcast list إرسال الرسالة نفسها إلى العديد من جهات الاتصال في الوقت نفسه، إذ تتيح لك هذه الخاصية إنشاء قوائم بجهات اتصال معينة وحفظها في واتساب لتتمكن من إرسال رسائل جماعية إلى القائمة نفسها دون أن تعيد تحديد جهات الاتصال كلّما أردت مراسلتهم.

ولكن استخدامك المتكرر لقوائم الرسائل الجماعية قد يدفع الأشخاص إلى الإبلاغ عن رسائلك، وواتساب يحظر الحسابات التي يتم الإبلاغ عنها عدة مرات. كما أنه إذا حظرتك عدة حسابات في فترة زمنية معينة سيؤدي ذلك إلى حظر حسابك.

5- أتمتة نشاطك في واتساب:

لا يوجد حد لاستخدام واتساب يوميًا، ولكن بصرف النظر عن المحادثات الشخصية، يمكن للمستخدمين استخدام واتساب لأعمالهم التجارية، وإجراء مكالمات غير محدودة عبر التطبيق، كما يمكنك جدولة الردود وأتمتتها لإدارة نشاطك التجاري بطريقة أكثر تنظيمًا، ولكن إساءة استخدام هذه الميزة وإرسال العديد من الرسائل الآلية أو البريد العشوائي أو الروابط الخطيرة يعتبر انتهاكًا لسياسات واتساب.

يتخذ واتساب نهجًا شاملاً ضد الحسابات التي تعمل على أتمتة نشاطها باستخدام أدوات خارجية، ومن السهل اكتشاف ذلك عن طريق ومراجعة حسابات واتساب لهؤلاء المستخدمين وحظرهم إذا لزم الأمر. هذا لا يعني أنك مقيد من حيث استخدام التطبيق، إذ لا توجد أي عواقب طالما أن الاتصال يبدو طبيعيًا.

6- إنشاء مجموعات واتساب متعددة ومراسلة أشخاص لا تعرفهم:

إذا أنشئت الكثير من مجموعات واتساب وأرسلت عبرها رسائل إلى أشخاص ليسوا في دفتر عناوينك سيؤدي ذلك أيضًا إلى حظر حسابك في واتساب.