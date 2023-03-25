أبرز الميزات في خدمة أدوبي فايرفلاي الجديدة

تعد شركة (أدوبي) Adobe واحدة من أشهر الشركات المتخصصة في تطوير البرامج الإبداعية، وتقدم حلولًا للمصممين والمطورين والشركات في مجالات التصميم والصوت والفيديو والتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية.

وتُعد Adobe Creative Cloud أحدث حزمة برامج إبداعية من أدوبي والتي تشمل برامج التصميم مثل: Photoshop وIllustrator وInDesign، وبرامج الفيديو مثل: Premiere Pro وAfter Effects، وبرامج الصوت مثل: Audition وAdobe Soundbooth.

وقبل بضعة أيام أعلنت شركة أدوبي عن إطلاق خدمتها الجديدة (فايرفلاي) Firefly، وهي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المصممة لتبسيط العمل الإبداعي، والتصميم، وتركز الخدمة في توليد الصورة والتأثيرات من النص.

لا تزال خدمة (أدوبي فايرفلاي) Adobe Firefly في المرحلة التجريبية، وفي الوقت الحالي يمكن للمستخدمين الراغبين بتجربتها التسجيل في النسخة التجريبية عبر هذا الرابط. وإن كنت ممن يرغبون في تجربة هذه الخدمة الجديدة فإليك أبرز الميزات التي ستتمكن من استخدامها:

1- إنشاء الصور من المطالبات النصية:

على غرار العديد من أدوات توليد الصور بالذكاء الاصطناعي الشهيرة كأداة Midjourney و Stable Diffusion أضافت أدوبي ميزة إنشاء الصور من المطالبات النصية في فايرفلاي. ومع هذه الميزة لن تحتاج إلى أن تكون مصمم ماهر لإنشاء تصاميم احترافية إذ يمكنك كتابة الفكرة التي تتخيلها وستُنشئها خدمة Firefly في ثوانٍ.

2- إنشاء تأثيرات للنصوص:

يمكنك إنشاء تأثيرات في النص الذي تصممه في أدوبي فايرفلاي عن طريق كتابة وصف معين لتطبيقه في الكلمات، على سبيل المثال: يمكنك تحويل النص إلى معدن، أو فقاعات، أو أوراق شجر.

3- ميزة inpainting:

يمكنك إزالة جزء من صورتك واستخدم ميزة Firefly inpainting لإضافة صورة جديدة إلى المكان الفارغ عن طريق إدخال مطالبة نصية لإنشاء صورة بديلة، بالإضافة إلى وجود خيارات متعددة يمكنك الاختيار منها لتناسب صورتك بشكل أفضل.

4- إنشاء محتوى تسويقي مميز:

باستخدام خدمة أدوبي فايرفلاي ستتمكن من إنشاء ملصقات ولافتات ومنشورات فريدة ومميزة لمواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها بغرض التسويق والإعلان بطريقة سهلة من خلال كتابة نص بسيط لفكرة المنشور، وستنشئ خدمة فايرفلاي المنشور خلال ثوانٍ.

5- إجراء تعديلات مميزة في مقاطع الفيديو بسهولة:

ستوفر خدمة Firefly ميزات لتحرير الفيديو اعتمادًا على النص الذي تكتبه، إذ يمكنك وصف المظهر الذي تريده وستتغير الألوان والمظهر العام لمقطع الفيديو بناءً على طلبك. على سبيل المثال: إذا كان لديك مقطع فيديو صورته في فصل الربيع وترغب في تعديله ليصبح كأنه صوّر في فصل الشتاء، يمكنك طلب ذلك عن طريق كتابة جملة (Change Scene to winter day) أو أي جملة أخرى تدل على رغبتك في تحويل المظهر العام لمقطع الفيديو إلى مظهر شتوي، وستطبق خدمة Firefly ذلك فورًا.