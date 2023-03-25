إن تخطيط الميزانية وتتبع النفقات هو أمر مهم للحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق الأهداف المالية المستقبلية. وفي الوقت الحاضر، هناك العديد من التطبيقات المختلفة المتاحة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تساعدك في تخطيط ميزانيتك وتتبع النفقات اليومية والشهرية والسنوية.

وفي هذا المقال، سنستعرض 5 من أبرز التطبيقات لتخطيط الميزانية وتتبع النفقات المُتاحة لمُستخدمي آيفون وأندرويد:

1- تطبيق Mint:

يهدف تطبيق (Mint) إلى مساعدة المستخدمين في إدارة أموالهم والتحكم في مصروفاتهم عن طريق تتبع النفقات والمصروفات والاستثمارات والديون.

إحدى أفضل الميزات التي يوفرها هي إمكانية الاتصال بجميع حساباتك المصرفية في مكان واحد، فمن خلاله يمكنك ربط جميع حساباتك وتتبع النفقات والإيرادات بسهولة. كما يمكنك تحديد الأموال التي تريد إنفاقها في كل شهر، وتتبع التقدم نحو هذه الأهداف خلال الشهر، والوصول إلى تقارير مفصلة حول الإنفاق الشهري.

يتميز تطبيق Mint أيضًا بالأمان والسهولة في الاستخدام ويستخدم تقنية التشفير لحماية بياناتك المالية والخاصة بحساباتك المصرفية.

تطبيق Mint مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Honeydue:

هو تطبيق يساعد الأزواج في إدارة ميزانياتهم المشتركة بشكل أفضل. إذ يمكن للمستخدمين إضافة حساباتهم المصرفية والبطاقات الائتمانية والفواتير الشهرية في التطبيق، ومتابعة إيراداتهم ومصاريفهم معًا.

يُساعد هذا التطبيق في إدارة الحسابات بطريقة مريحة وفعالة، مما يوفر الوقت والجهد اللازمين لإدارة المال وتتبع النفقات يدويًا. ويسمح بإضافة فئات متعددة للمدفوعات، مثل: فئة الفواتير الشهرية، وفئة المصاريف الشخصية، وغيرها، وإضافة حد أعلى للإنفاق لكل فئة، وسينبهك التطبيق عندما تقترب أنت وشريكك من ذلك الحد.

تطبيق Honeydue مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Monarch Money:

يحتوي تطبيق Monarch على واجهة سهلة الاستخدام ويوفر ميزات متعددة للتحكم في الإنفاق والميزانية الشخصية. إذ يسمح هذا التطبيق بتتبع جميع حساباتك المالية عن طريق إضافة جميع حساباتك البنكية أو بطاقات الائتمان، كما يتيح لك إضافة حسابات متعددة لأفراد العائلة لتتبع النفقات العائلية بشكل أفضل.

يساعد Monarch المستخدمين في إنشاء ميزانية شخصية ومتابعتها بسهولة، إذ يمكنك إضافة تفاصيل المصروفات الشهرية وتصنيفها إلى فئات، مثل: الإيجار، والتسوق. وتحديد ميزانية لكل فئة وتتبع إنفاقك خلال الشهر. يمكنك أيضًا إضافة أهداف مالية، مثل: توفير مبلغ محدد في الشهر، وتتبع تقدمك في تحقيق تلك الأهداف.

ومن بين الميزات الأخرى التي يقدمها Monarch هي إمكانية إعداد تنبيهات للتذكير بدفع الفواتير عندما يحين وقت الاستحقاق.

تطبيق Monarch مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Rocket Money:

يتيح Rocket Money للمستخدمين إمكانية إنشاء ميزانية شخصية وتتبع النفقات والإيرادات بشكل دقيق. ويمكن إضافة الحسابات البنكية إلى التطبيق وإنشاء أهداف مالية وتتبع تقدمهم نحو تحقيقها.

تطبيق Rocket Money مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق PocketGuard:

يتميز التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام ويوفر العديد من الميزات المفيدة للمستخدمين، لتتبع نفقاتهم اليومية والشهرية والسنوية. ويقدم تقرير شامل حول الإنفاق الشهري. ويمكن للمستخدمين تعيين أهداف محددة للتوفير أو الإنفاق وفقًا لذلك.

يتيح PocketGuard أيضًا للمستخدمين مراقبة جميع حساباتهم المصرفية في مكان واحد. إذ يمكن للمستخدمين تضمين حساباتهم المصرفية في التطبيق بشكل آمن، وستظهر جميع المعاملات المصرفية الخاصة بهم تلقائيًا في التطبيق. كما يمكنك جدولة جميع مصاريفك المتكررة مثل الفواتير والاشتراكات، والحصول على تنبيهات عن مواعيد الاستحقاق والفواتير القادمة.

تطبيق PocketGuard مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.