هواوي تعلن عن Enjoy 60 وFreeBuds 5 وMatePad 11 الجديد

أعلنت شركة هواوي يوم الخميس خلال حدثها الخاص عن العديد من المنتجات، ومنها: هاتف ذكي جديد من سلسلة (إنجوي) Enjoy وحاسوب لوحي، بالإضافة إلى إصدار جديد من سماعات الأذن اللاسلكية.

(هواوي إنجوي 60) Huawei Enjoy 60

يمتاز هاتف (هواوي إنجوي 60) ببطاريته التي تأتي بسعة 6,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واط، وهو يأتي مع شاشة من نوع (تي إف تي إل سي دي) TFT LCD بقياس 6.75 بوصات وبدقة HD+، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل التابع لهواوي (هارموني أو إس 3.0) Harmony OS 3.0، ولم تكشف الشركة عن نوع المعالج المستخدم في (هواوي إنجوي 60).

ويتوفر الهاتف مع ذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، وهو يتوفر باللون الأسود، والأزرق، والذهبي. ويبلغ سعره في الصين نحو 190 دولارًا أمريكيًا.

(هواوي ميت باد 11) Huawei MatePad 11 (إصدار 2023)

يقدم (هواوي ميت باد 11) شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بقياس 11 بوصة وبدقة 2,560×1,600 بكسل مع معدل تردد عالٍ قدره 120 هرتز.

ويحتوي الحاسوب اللوحي على معالج من نوع (سنابدراجون 870) Snapdragon 870، بالإضافة إلى ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت.

ويعمل الحاسوب، الذي يحتوي على بطارية بسعة كبيرة قدرها 7,250 ميلي أمبير في الساعة، بنظام التشغيل (هارموني أو إس 3.1) HarmonyOS 3.1.

ويتوفر الحاسوب اللوحي (هواوي ميت باد 11) (إصدار 2023) بأربعة ألوان: الأسود، والأزرق، والأبيض، والأرجواني، وذلك بسعر يبدأ من 322 دولارًا أمريكيًا. وسيبدأ بيعه في الصين اعتبارًا من 30 آذار/ مارس الجاري.

(هواوي فري بدز 5) Huawei FreeBuds 5

تأتي سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة (هواوي فري بدز 5) بتصميم عديم الرؤوس السيليكونية، وهي تدعم برنامجي الترميز (إل2إتش سي) L2HC و(إل دي أي سي) LDAC لبث صوتي عالي الدقة، كما توفر صوتًا مكانيًا على الأجهزة العاملة بنظام التشغيل (هارموني أو إس 3) HarmonyOS 3، بالإضافة إلى تقنية إلغاء الضجيج، وضبط EQ الديناميكي.

وتكفي بطارية السماعات للعمل لمدة 5 ساعات، ومع غطاء الشحن يصل هذا الرقم إلى 30 ساعة. وهي تدعم مقاومة الغبار ورذاذ الماء وفق معيار IP54.

وتتوفر سماعات (هواوي فري بدز 5) باللون الفضي، واللون الأبيض، بالإضافة إلى البرتقالي. وهي تتوفر في الصين بسعر يعادل 132 دولارًا أمريكيًا.