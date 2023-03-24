هواوي تعلن عن ساعة ذكية بمواصفات مميزة

أعلنت شركة هواوي خلال حدثها الذي أقامته يوم الخميس عن العديد من المنتجات الرائدة، فبالإضافة إلى هواتف سلسلة (بي60) P60، وهاتفها القابل للطي (هواوي ميت إكس3) Huawei Mate X3، أعلنت عن ساعتها الذكية الرائدة الجديدة (هواوي ووتش ألتيميت) Huawei Watch Ultimate.

وتمتاز ساعة (هواوي ووتش ألتيميت) عن ساعة الشركة الذكية الرائدة الحالية (هواوي ووتش 3 برو) Huawei Watch 3 Pro بأنها تأتي مع جسم أشد متانةً، بالإضافة إلى دعم مقاومة الماء حتى عمق 100 متر، مما يجعلها مثالية للغواصين المحترفين.

وتمتاز (هواوي ووتش ألتيميت) بشاشتها الدائرية من نوع (إل تي بي أو أمولد) LTPO AMOLED، التي تأتي بقياس 1.5 بوصة مع معدل تردد قدره 60 هرتز.

وتحتوي الساعة الذكية الأحدث من هواوي على بطارية بسعة 530 ميلي أمبير في الساعة، وبحسب الشركة، فإن هذه السعة تكفي لأن تعمل الساعة لمدة 14 يومًا للشحنة الواحدة مع الاستخدام المعتدل، ولمدة 8 أيام مع الاستخدام النشط.

وتدعم (هواوي ووتش ألتيميت) تقنية الشحن اللاسلكي وفق معيار (تشي) Qi ويمكن للشاحن المرافق أن يشحنها بنسبة 100 في المئة في غضون 60 دقيقة. وهي تأتي مع الحساسات المعتادة لنبضات القلب، ومعدل الأكسجين في الدم، وقياسات التخطيط الكهربائي للقلب.

ويتميز جسم الساعة بهياكل مقاومة للماء، مما يجعلها قادرةً على تحمل الضغط الشديد في أعماق البحار، وحتى أن هواوي وضعت الجهاز تحت معيار مقاومة الماء ISO 22810، والاختبارات القياسية للمعدات EN13319 لضمان الغمر في الماء لمدة 24 ساعة بعمق 110 متر.

وتأتي (هواوي ووتش ألتيميت) أيضًا مع (وضع الاستكشاف) Expedition Mode، وهي ميزة صُممت خاصةً للأشخاص المحبين للتجوال وتستخدم إمكانات تحديد موقع GNSS ذات التردد المزدوج من خمسة أنظمة لتوفير خرائط دقيقة دائمًا، ويمكنك أيضًا تعيين نقاط الطريق حينما تكون في العراء. ويمكنك أيضًا تتبع نسبة الأكسجين في الدم، التي يمكن أن تكون مهمة للمستخدمين، خاصةً في الارتفاعات العالية.

وصُنع جسم الساعة من سائل أساسه مادة الزركونيوم، ويأتي أحد الأحزمة من نوع جديد من مطاط النتريل المُهدْرَج. وصُنع إطار الساعة من السيراميك، في حين تتميز الشاشة بحماية من زجاج الياقوت.

وستتوفر (هواوي ووتش ألتميت) في المملكة المتحدة وأوروبا بدءًا من 3 نيسان/ أبريل المقبل في نسختين:Expedition Black (مع الحزام المطاطي)، أو Voyage Blue (مع الحزام المعدني الأنيق).

أما عن الأسعار، فهي تبلغ في الصين نحو 880 دولارًا أمريكيًا لنسخة Expedition Black، ونحو 1,025 دولارًا أمريكيًا لنسخة Voyage Blue. وسيُعلن عن التسعير العالمي في مرحلة لاحقة.