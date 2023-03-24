سامسونج تطلق هاتف Galaxy F14 مع بطارية كبيرة وسعر منافس

أعلنت شركة سامسونج اليوم الجمعة عن هاتفها الذكي الجديد (جالاكسي إف14) Galaxy F14 الذي يقدم مواصفات شبيهة بمواصفات هاتفي الشركة الحاليين: (جالاكسي أي14 5جي) Galaxy A14 5G، و(جالاكسي إم14) Galaxy M14.

وتشترك الهواتف الذكية الثلاثة في بعض المواصفات، مثل: الشاشة، والمعالج، وفي دعم شبكات الجيل الخامس 5G. ويمتاز (جالاكسي إف14) عن (جالاكسي أي14 5جي) بسعة البطارية، ولكنه يشترك مع (جالاكسي إم14) في هذه الميزة، ولكنه يمتاز عن الهاتفين في سرعة الشحن.

ويقدم (جالاكسي إف14) شاشة من نوع (بي إل إس إل سي دي) PLS LCD بمعدل تردد قدره 90 هرتز، وبقياس 6.6 بوصات وبدقة 2,408×1,080 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9 وطبقة حماية من زجاج (جوريلا جلاس 5) Gorilla Glass 5 من شركة (كورنينج) Corning.

ويعمل الهاتف، الذي يأتي مع حساس لبصمات الأصابع وُضع في زر جانبي، بواجهة المستخدم (ون يو آي كور 5.1) One UI Core 5.1 القائمة على نظام التشغيل أندرويد من شركة جوجل. مع الإشارة إلى أن One UI Core 5.1 هي نسخة مخففة من واجهة المستخدم التي توفرها سامسونج في هواتفها الأقوى. وتَعِد الشركة بإطلاق إصدارين جديدين من أندرويد وتحديثات أمنية لمدة أربع سنوات.

ويحتوي (جالاكسي إف14) على معالج ثماني النوى من نوع (إكسينوس1330) Exynos 1330 المصنوع بتقنية 5 نانومتر. وهو يعمل بتردد 2.4 جيجاهرتز مع معالج الرسومات (مالي-جي68 إم بي2) Mali-G68 MP2.

وتأتي ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 4 جيجابايت، أو 6 جيجابايت، وتأتي ذاكرة التخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي إتش سي) microSDHC.

وتأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية للهاتف بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وتأتي الكاميرا الأخرى المصممة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. أما الكاميرا الأمامية التي تقع في قطع أعلى الشاشة، فهي تأتي بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ويمتاز (جالاكسي إف14) ببطاريته التي تأتي بسعة 6,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 25 واط.

وتعتزم سامسونج طرح الهاتف بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأخضر، والأرجواني. وسيبدأ بيعه في الهند أولًا اعتبارًا من 30 آذار/ مارس الجاري، وذلك بسعر يعادل 150 دولارًا أمريكيًا لخيار 4 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 175 دولارًا لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت.