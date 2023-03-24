باي بال تُعلن عن ميزة الدخول دون كلمات مرور لمستخدمي أندرويد

أعلنت شركة (باي بال) PayPal للدفع الإلكتروني، عن دعم ميزة مفاتيح المرور الآمنة Passkeys لمستخدميها على منصة أندرويد للهواتف الذكية. وقالت الشركة إن الميزة الجديدة تهدف إلى تعزيز أمان المستخدم وتسهيل الوصول الآمن إلى الخدمة.

وذكرت الشركة أنه بات بإمكان مستخدمي متصفح كروم على نظام أندرويد من الإصدار التاسع وما فوق، إنشاء مفتاح مرور يمكن استخدامه لتسجيل الدخول إلى حساب (باي بال) دون الحاجة إلى تذكُّر أو إدخال كلمة المرور. وأشارت الشركة إلى أن كلمات المرور ستظل خيارًا متوفرًا، إلا أن مفاتيح مرور Passkey تمثل خطوةً نحو مُستقبلٍ خالٍ من كلمات المرور لمستخدمي أندرويد.

Passkeys هي تقنية جديدة تسمح للمُستخدم بإنشاء الحسابات وتسجيل الدخول إليها دون الحاجة إلى كلمات المرور. عوضًا عن ذلك يتم عند دخول المُستخدم للمرة الأولى إلى المواقع أو التطبيقات إنشاء مفتاحين آمنين يربطان المُستخدم بالموقع أو التطبيق. الأول هو مفتاح خاص Private Key يُخزَّن في جهاز المُستخدم ولا يُشارَك مع أي جهة أخرى، ومفتاح عام Public Key يُرسَل إلى خادم الموقع المُراد الوصول إليه. وعند تسجيل الدخول يُستَخدم المفتاحان العام والخاص للتأكُّد من هوية المُستخدم.

ويرتبط المفتاحان العام والخاص ببعضهما رياضيًا بطريقة تسمح للخوادم التأكّد من هوية المُستخدم دون الحاجة لإرسال المفتاح الخاص عبر الإنترنت. أما المفتاح العام الذي يُخزَّن في الخادم فهو غير ذي قيمة لأي مُخترقين مُحتملّين في حال تمكّنوا من الحصول عليه. ويُولَّد كلا المفتاحين آليًا ولا حاجة للمُستخدم بمعرفتهما أو تذكرهما.

ويُدير هذه العملية ما يُعرَف بجهة المُصادقة، وهي قد تكون هاتف المُستخدم أو تطبيقًا لإدارة كلمات المرور. ويُمكن تأمين جهة المُصادقة باستخدام كلمة مرور رئيسية، أو عبر وسائل التأمين الحيوية كالبصمة أو صورة الوجهة.

وقالت الشركة إن ميزة تسجيل الدخول بواسطة Passkeys متوفرة حاليًا للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط، إلا أنها ستعمل على توفيرها لجميع المستخدمين حول العالم خلال الشهور القليلة القادمة. ولإنشاء مفتاح مرور لخدمة (باي بال)، يجب على المستخدم أولًا تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور العادية، وسيظهر بشكلٍ تلقائي خيار “إنشاء مفتاح مرور” Passkeys. وبعد إنشاء المفتاح يُصبح بإمكان المستخدمين تسجيل الدخول في المرات القادمة عبر وسائل التأمين الحيوية كالبصمة أو صورة الوجه.