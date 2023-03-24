الشركة الفنية لتوطين التقنية تُرسِّخ مكانتها الريادية

أعلنت الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS)، الشركة السعودية الرائدة في توفير حلول البرمجيات المخصصة لقطاعات التعليم العالي والرعاية الصحية والمؤسسات التجارية، اليوم عن تعزيز مكانتها الريادية في المملكة العربية السعودية؛ وذلك من خلال توفيرها مجموعة مبتكرة من حلول البرمجيات المتطورة لعملائها في مؤسسات القطاع التعليمي والرعاية الصحية والمؤسسات التجارية، التي حظيت باستحسانهم وساهمت بشكل كبير في الارتقاء بأعمالهم.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال أ. علي بن عبد اللطيف العثمان، المدير التنفيذي للشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS): “لقد حرصنا منذ اليوم الأول لانطلاقتنا في عام 1992م على تقديم حلول تقنية وبرمجية مبتكرة وقوية وآمنة وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة وبأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تقديم مستويات غير مسبوقة من الخدمة في المملكة والمنطقة”.

وأضاف: “لقد ساهمت خبراتنا الغنية في السوق، وفريقنا المكرس من المحترفين، والتزامنا بتسليم مشاريعها لعملائنا في الأوقات المحددة، وجهودنا المتواصلة في بناء الشراكات وتعزيزها، في تمكين عملائنا والارتقاء بأعمالهم من خلال تزويدهم بمزايا القوة التي توفرها التكنولوجيا”.

وتُقدِّم الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS) حلولاً برمجية مبتكرة وعالية الجودة ومهمة وسهلة الاستخدام، ومنها: نظام إدارة المستشفيات والمراكز الصحية (Careware)، ونظام إدارة المعلومات الجامعية (e-Register) ، ونظام تخطيط موارد المؤسسات وسير العمل (ERP)، ونظام ذكاء الأعمال، والبوابات والخدمات الإلكترونية، وتطبيقات الجوال بالإضافة الى الخدمات الاستشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وتتميز الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS) بخبراتها العميقة في تلبية متطلبات السوق الوطني المحلي والإقليمي في مجال تقنية المعلومات من خلال فريقها المكرس من المحترفين، والتزامها بتسليم مشاريعها لعملائها في الأوقات المحددة، وجهودها المتواصلة في بناء الشراكات وتعزيزها، وتمكينها لعملائها من خلال قوة التكنولوجيا. وتفتخر الشركة بقيمها، المتمثلة في ركائز أساسية، هي: الموثوقية، والنزاهة، والمهنية، والاهتمام بأدق التفاصيل المتعلقة بالثقافة المحلية، وتقديم أعلى قيمة مقابل الاستثمار للعملاء، والحفاظ على السرية، وتوفير المرونة، وضمان الاستجابة السريعة، وتوفير الخبرة المعمقة وتسخير التجارب الثرية.

وتُمكن الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS) عملاءها من التغلب على التحديات الرئيسية؛ وذلك من خلال التركيز على احتياجاتهم، وتسخير أحدث التقنيات واتجاهات الأعمال وتحويلها إلى قيمة ثابتة. وتتمتع الشركة بسجل حافل بالنجاح، إذ ساهمت في تمكين الشركات والجهات الرائدة في المملكة من الاستفادة من جميع أصولها الخاصة لزيادة الإيرادات وتحسين الربحية وزيادة ولاء العملاء.