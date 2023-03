OpenAI تعلن أخيرًا إمكانية ربط ChatGPT بالويب

قالت (أوبن أي آي) OpenAI، الشركة الناشئة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، يوم الخميس إنها أضافت دعم المكونات الإضافية إلى (شات جي بي تي) ChatGPT، الأمر الذي يُحسّن من قدرات روبوت الدردشة الذائع الصيت على نحو كبير ويمنحه لأول مرة إمكانية الوصول إلى المعلومات المباشرة من الويب.

وحتى تاريخ اليوم، كان (شات جي بي تي) ChatGPT مقيدًا بعدم قدرته على سحب المعلومات سوى من بيانات التدريب الخاصة به، التي تنتهي في عام 2021. والآن تقول (أوبن أي آي) إن الإضافات لن تسمح للروبوت بتصفح الويب فحسب، بل ستسمح له أيضًا بالتفاعل مع مواقع ويب محددة، مما قد يؤدي إلى تحوّل النظام إلى واجهة واسعة النطاق للعديد من الخدمات والمواقع.

وفي منشور إعلان، صرحت الشركة بأن الأمر أشبه بالسماح للخدمات الأخرى بأن تكون «أعين وآذان» (شات جي بي تي).

وفي مقطع فيديو توضيحي نُشر على تويتر، يستخدم شخص ما (شات جي بي تي) للعثور على وصفة ثم طلب المكونات الضرورية من موقع (إنستاكارت) Instacart. فيقوم (شات جي بي تي) تلقائيًا بتحميل قائمة المكونات في خدمة التسوق، ثم إعادة توجيه المستخدم إلى الموقع لإكمال الطلب.

We’ve added initial support for ChatGPT plugins — a protocol for developers to build tools for ChatGPT, with safety as a core design principle. Deploying iteratively (starting with a small number of users & developers) to learn from contact with reality: https://t.co/ySek2oevod pic.twitter.com/S61MTpddOV

— Greg Brockman (@gdb) March 23, 2023