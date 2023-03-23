هواوي تعلن رسميًا عن هواتف Huawei P60 الجديدة

أعلنت شركة هواوي اليوم الخميس عن سلسلة (بي60) P60 الجديدة التي تقدم ثلاثة هواتف ذكية: (هواوي بي60) Huawei P60، و(هواوي بي60 برو) Huawei P60 Pro، و(هواوي بي60 آرت) Huawei P60 Art.

وتتشارك الهواتف الثلاثة بعضًا من المواصفات، مثل: الشاشة التي تأتي من نوع (إل تي بي أو أولد) LTPO OLED بقياس 6.67 بوصات، وبدقة 2,700×1,220 بكسل، وبمعدل تردد قدره 120 هرتز. ويحمي الشاشة، التي يوجد تحتها حساس لبصمات الأصابع، طبقة من زجاج (كونلون) Kunlun.

وتتميز هواتف هواوي الجديدة عن بعضها بالكاميرات الخلفية، ما عدا الكاميرا الأساسية التي تأتي في الهواتف الثلاثة بدقة 48 ميجابكسل مع حساس من نوع RYYB ومثبت صورة بصري OIS. ويجلب المستشعر فتحة عدسة f/1.4-f/4.0 متغيرة السرعة وبعشر سرعات مع تبديل تلقائي حسب المشهد.

ووفقًا لهواوي، فإن هذا الأسلوب قادر على التقاط الكمية المثلى من الضوء، وذلك اعتمادًا على بيئة التصوير. وتدعم الكاميرا الرئيسية أيضًا تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى (فور كي) 4K.

وفيما يتعلق بكاميرا التصوير الفائق العرض، فإن هاتفي (بي60) و(بي60 برو) يتشاركان في الدقة البالغة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، في حين ترتفع الدقة في هاتف (بي60 آرت) إلى 40 ميجابكسل. أما كاميرا تصوير العمق، فإن (بي60) يأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، ويأتي هاتفا (بي60 برو) و(بي60 آرت) بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.1 ودعم التقريب البصري بمعدل 3.5x والتقريب الرقمي بمعدل 100x.

وجُهِّزت سلسلة (بي60) الجديدة بمحرك (إكس دي فيوجن برو) XD Fusion Pro من هواوي، الذي يعمل على إعادة إنتاج أنسجة الكائن في الصورة لجعلها أقرب ما تكون إلى العين البشرية.

كما جُهِّزت هواتف السلسلة الثلاثة بمجموعة شرائح (سنابدراجون 8بلس 4جي) Snapdragon 8+ 4G، وهو إصدار يدعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE فقط من شريحة العام الماضي (سنابدراجون 8بلس الجيل 1) Snapdragon 8+ Gen 1.

وتمتاز هواتف سلسلة (بي60) أيضًا بقدرتها على إرسال الرسائل واستقبالها عبر أقمار (بيدو) Beidou الصناعية الصينية، ما يعني إمكانية إرسال الرسائل النصية واستقبال في حالة عدم وجود إشارة أرضية. وستقتصر هذه الميزة على الصين.

ويحتوي هاتفا (بي60) و(بي60 برو) على بطارية بسعة 4,815 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 66 واط في الأول، وباستطاعة 88 واط في الآخر. ويدعم كلا الهاتفين الشحن اللاسلكي السريع باستطاعة 50 واط. ويمتاز هاتف (بي60 آرت) بسعة بطاريته التي ترتفع إلى 5,100 ميلي أمبير في الساعة. وصُنعت البطارية من السيليكون كربون، التي تمتاز بأنها توفر كثافة عليا للطاقة مقارنةً بنظرائها من الليثيوم أيون.

وبرمجيًا، تعمل هواتف سلسلة (بي60) الثلاثة بنظام التشغيل (هارموني أو إس 3.1) Harmony OS 3.1 التابع لشركة هواوي. وهي تدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68.

ويأتي هاتفا (بي60) و(بي60 برو) بثلاثة ألوان، هي: الأرجواني، والأسود، والأخضر، بالإضافة إلى إصدار محدود من اللون الأبيض. ويأتي هاتف (بي60 آرت) باللونين الأزرق، والذهبي.

وستبيع هواوي هاتف (بي60) بسعر يعادل 657 دولارًا أمريكيًا لخيار 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 877 دولارًا أمريكيًا لخيار 512 جيجابايت.

وسيُباع هاتف (بي60 برو) بسعر يعادل 1,023 دولارًا أمريكيًا لخيار 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 1,170 دولارًا أمريكيًا لخيار 512 جيجابايت. أما هاتف (بي60 آرت) فيُباع بسعر يعدل 1,316 دولارًا أمريكيًا لخيار 512 جيجابايت، وبسعر يعادل 1,610 دولارات أمريكية لخيار 1 تيرابايت.

وسيبدأ بيع هاتفي (بي60) و(بي60 برو) في الصين اعتبارًا من 30 آذار/ مارس الجاري. أما هاتف (بي60 آرت) فسيبدأ بيعه اعتبارًا من 7 نيسان/ أبريل المقبل. وتعتزم الشركة الإعلان عن موعد إطلاق الهواتف في الأسواق العالمية والأسعار لاحقًا.