هواوي تعلن رسميًا عن هاتفها القابل للطي Huawei Mate X3

أعلنت شركة هواوي اليوم الخميس خلال حدث خاص أقامته في الصين عن الجيل الثالث من هاتفها الذكي القابل للطي (هواوي ميت إكس) Huawei Mate X.

ويمتاز هاتف (هواوي ميت إكس3) Huawei Mate X3 الجديد بأنه أخف وزنًا من منافسيه، إذ يزن نحو 240 جرامًا، أي أخف بـ 24 جرامًا مقارنةً بهاتف (جالاكسي زد فولد4) Galaxy Z Fold4 من سامسونج. كما يمتاز الهاتف بسماكته التي لا تتجاوز 5.3 ملم حينما يكون مفتوحًا.

ويتمتع الهاتف القابل للطي بشكل كتاب بشاشتين تعملان بتردد 120 هرتز، أما الشاشة الخارجية فهي تأتي بقياس 6.4 بوصات وبدقة 2,504×1,080 بكسل مع نسبة أبعاد 20.9:9. أما الشاشة الداخلية فهي بقياس 7.85 بوصات وبدقة 2,496×2,224 بكسل مع نسبة أبعاد 8:7.1.

ويمتاز هاتف (هواوي ميت إكس3) بأنه مقاوم للماء والغبار وفق معيار IPX8 على غرار هاتف (جالاكسي زد فولد4). وهو بذلك أول هاتف ذكي قابل للطي من غير سامسونج يدعم مقاومة الماء. ويمتاز الهاتف أيضًا الاتصال الثنائي الاتجاه عبر الأقمار الصناعية.

ويقدم هاتف هواوي الجديد ثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل للرئيسية مع فتحة عدسة f/1.8، وبدقة 13 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض مع فتحة عدسة f/2.2، وبدقة 12 ميجابكسل للثالثة المخصصة لتصوير العمق مع معدل تقريب قدره 5x. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

وبرمجيًا، يعمل هاتف (هواوي ميت إكس3) بنظام التشغيل (هارموني أو إس 3.1) Harmony OS 3.1 التابع لشركة هواوي.

ويحتوي الهاتف على معالج ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 8 بلس الجيل 1) Snapdragon 8+ Gen 1 من شركة (كوالكوم) Qualcomm. كما يحتوي على ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 12 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

تجدر الإشارة إلى أن الهاتف يدعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE فقط، وذلك بالنظر إلى أن الشركة ممنوعة من شراء مودمات الجيل الخامس 5G.

ويُشغّل الهاتف بطارية بسعة 4,800 ميلي أمبير في الساعة التي تدعم تقنية الشحن السلكي السريع باستطاعة 66 واط، والشحن اللاسلكي باستطاعة 50 واط.

يُذكر أن هاتف (هواوي ميت إكس3) سيُباع في الصين فقط (إذ لا معلومات عن موعد طرحه في الأسواق العالمية). وسيكون سعر خيار 256 جيجابايت يعادل 1,999 دولارًا أمريكيًا، أما خيار 512 جيجابايت، فسيُباع بسعر يعادل 2,050 دولارًا أمريكيًا، أما خيار 1 تيرابايت فسيُباع بسعر يعادل 2,340 دولارًا أمريكيًا.

يُشار إلى أن شركة هواوي أعلنت خلال حدثها الخاص عن منتجات أخرى، مثل: سلسلة (بي60) P60 الجديدة التي تقدم ثلاثة هواتف ذكية: (هواوي بي60) Huawei P60، و(هواوي بي60 برو) Huawei P60 Pro، و(هواوي بي60 آرت) Huawei P60 Art.