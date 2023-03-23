ميتا تطلق تطبيقًا جديدًا من واتساب للحواسيب الشخصية

أعلنت شركة ميتا يوم الأربعاء عن إطلاق تطبيق جديد لخدمة التراسل الفوري التابعة لها واتساب للحواسيب الشخصية العاملة بنظام التشغيل ويندوز مع التركيز على السرعة وتحسين المكالمات.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: «بدأ واتساب كتطبيق للهواتف المحمولة وستظل هذه الجذور راسخة كما كانت دائمًا». وأضافت: «ولكن مع استخدام ملايين الأشخاص لواتساب على أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية، صرنا نركز في إضفاء مزيد من التحسين على تجربة المراسلات والمكالمات عبر الأجهزة المختلفة».

وقالت ميتا: «نطرح اليوم تطبيقًا جديدًا تمامًا لواتساب على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز». وهو متوفر للتنزيل من هنا.

وأوضحت الشركة أن التطبيق الجديد لأجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز يتميز بسرعة التحميل بالإضافة إلى تصميم يتضمن واجهة مألوفة لمستخدمي واتساب وويندوز.

وأضافت ميتا أن هذا التطبيق يتيح لك إمكانية استضافة مكالمات فيديو جماعية مع 8 أشخاص بحد أقصى ومكالمات صوتية مع ما يصل إلى 32 شخصًا. وقالت إنها ستواصل العمل على زيادة هذه الأعداد بمرور الوقت حتى يتمكن المستخدمون دائمًا من البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل.

وأشارت ميتا إلى أن واتساب هو أكبر منصة توفر تجربة مشفرة تمامًا بين الطرفين وتتيح التواصل على مستوى المنصات المختلفة بين الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية وغير ذلك الكثير. ويعني ذلك أن الرسائل والوسائط والمكالمات الشخصية مشفرة من طرف إلى طرف بصفة دائمة على مستوى كل الأجهزة.

ومنذ طرح الإمكانات الجديدة المتعددة الأجهزة، شددت الشركة على أنها تصغي إلى الملاحظات وتجري التحسينات، مثل: الربط السريع للأجهزة وتحسين المزامنة عبر مختلف الأجهزة، وطرحت كذلك بعض الميزات الجديدة، مثل: معاينات الروابط، والملصقات.

ومع مواصلة العمل على زيادة عدد الأجهزة التي تدعم واتساب، طرحت الشركة للتو إصدارًا تجريبيًا جديدًا من واتساب يناسب الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد.

كما تخطط الشركة لطرح تطبيق جديد أسرع لأجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام ماك من آبل، وهو حاليًا في المراحل المبكرة من الإصدار التجريبي. وقالت إنها تتطلع إلى توفير واتساب لمزيد من الأجهزة في المستقبل.

يُذكر أن إعلان ميتا يوم الأربعاء الذي يركز على أجهزة الحاسوب، يأتي بعد أقل من 24 ساعة من إعلانها عن إطلاق أداة جديدة في واتساب تزيد من قدرة المشرفين على التحكم في المجموعات.