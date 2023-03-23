ملحقات تحتاج إلى إحضارها مع حاسوب ماك أثناء السفر

قد تحتاج في بعض الأحيان إلى الاستمرار في استخدام حاسوب ماك أثناء السفر خاصة إذا كنت تعمل عن بُعد، وعندما يكون لديك جميع الملحقات المهمة، ستكون مستعدًا لإنجاز أي عمل في حاسوب ماك أثناء السفر، واعتمادًا على نوعية عملك في جهاز ماك بوك، قد يختلف ما قد تحتاج إلى أخذه معك من ملحقات مهمة.

إليك 5 ملحقات قد تحتاج إلى إحضارها مع حاسوب ماك أثناء السفر:

1- هاتف يدعم ميزة Personal Hotspot:

لا يحتوي حاسوب ماك على ميزة الاتصال الخلوي للبقاء على اتصال بشبكة الإنترنت عندما لا تتوفر شبكة واي فاي. ومع ذلك، يمكن أن يساعد هاتفك في حل مشكلة الاتصال بالإنترنت، ويكون ذلك عن طريق توصيل هاتفك مع حاسوب ماك عبر ميزة (نقطة الاتصال الشخصية) Personal Hotspot سواء كنت تستخدم هاتف أندرويد أو آيفون.

وإذا كنت تستخدم آيفون أو آيباد يدعم الاتصال الخلوي يمكنك الاستفادة أيضًا من ميزة (نقطة اتصال مباشرة) Instant Hotspot، التي تتيح الاتصال بين حاسوب ماك وهاتف آيفون أو آيباد يدعم الاتصال الخلوي دون الحاجة إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بك. مما يسمح بالاتصال بالإنترنت عندما تحتاج إلى ذلك بسلاسة، ولكن من المهم ملاحظة أن بطارية هاتفك قد تستنزف بشكل أسرع عند استخدام هذه الميزة، لذا تأكد من أخذ شاحن الهاتف إذا كنت تخطط لاستخدامها لفترة طويلة من الوقت.

2- شاحن MagSafe:

لا يمكنك السفر باستخدام حاسوب ماك بوك إذا لم يكن الشاحن معك. على الرغم من أن معالجات آبل (Apple silicon) قد حسنت بشكل كبير عمر البطارية في حواسيب ماك بوك الحديثة، فمن الأفضل إحضار شاحن MagSafe. وإذا كنت قلقًا بشأن انخفاض طاقة البطارية، فيمكنك استخدام وضع الطاقة المنخفضة في حاسوب ماك عند السفر.

3- جهاز شحن محمول:

على الرغم من حمل الشاحن معك أثناء السفر، قد لا تتمكن من العثور على مكان للشحن في بعض الأوقات. لهذا السبب يجب أن تفكر في أخذ أجهزة شحن محمولة (Power Banks). ولا يجب أن تكون أجهزة (Power Banks) التي تشحن الحواسيب المحمولة ضخمة، لذلك لن تضطر إلى القلق بشأن إضافة وزن كبير إلى حقيبتك.

نظرًا إلى أن أجهزة (Power Banks) تختلف في السعة يمكنك العثور عليها بأحجام مختلفة، وستستفيد منها لشحن هاتفك أيضًا وليس حاسوب ماك فقط.

4- قرص SSD خارجي:

نظرًا إلى أن حواسيب ماك بوك الحديثة تبدأ بسعة تخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت، وإذا أردت إضافة سعة تخزينية ستضطر إلى دفع مبلغ مرتفع، فقد ترغب في شراء قرص SSD خارجي إذا كنت بحاجة إلى مزيد من مساحة التخزين.

تذكر أنه لا يمكنك ترقية سعة التخزين SSD في حواسيب ماك الحديثة بعد الشراء، فقط قبل الشراء يمكنك طلب ترقية السعة التخزينية إلى 1 تيرابايت أو 2 تيرابايت، لذلك إذا كنت بحاجة إلى مزيد من مساحة التخزين أثناء السفر لأداء مهام معينة أو أنك لا ترغب في استهلاك مساحة التخزين في حاسوبك بالمستندات والصور الخاصة بالعمل الذي ستنجزه أثناء السفر، فقد يكون إحضار قرص SSD خارجي خيارًا جيدًا.

5- حافظة للحاسوب:

عند إحضار حاسوب ماك معك أثناء السفر، من الأفضل حمايته بحافظة لمنع أي ضرر محتمل، لكن اختر حافظة بسيطة غير ضخمة حتى لا تضيف وزنًا إضافيًا إلى حمولة السفر. وتتوفر العديد من حافظات ماك في متجر آبل، وأمازون وغيرها من المواقع الإلكترونية التي توفر مستلزمات الحواسيب.