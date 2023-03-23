شاومي تعلن عن أربعة هواتف جديدة من سلسلة Redmi Note 12

أعلنت شركة شاومي Xiaomi الصينية عن الإطلاق العالمي لهواتفها من سلسلة Redmi Note 12، التي تضم أربعة أجهزة جديدة هي: Redmi Note 12 Pro + 5G و Redmi Note 12 Pro 5G و Redmi Note 12 5G و Redmi Note 12.

تقدم السلسلة تحسينات مهمة للميزات الرئيسية التي تشمل نظام الكاميرا وعمر البطارية وسرعة الشحن.

يحمل هاتفا شاومي Redmi Note 12 Pro + 5G و Redmi Note 12 Pro شاشات من نوع AMOLED مقاس 6.67 بوصات تتميز بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وشريحة MediaTek Dimensity 1080، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لكل منها، ومكبرات صوت مزدوجة، وبطاريات بسعة 5000 ميلي أمبير/ساعة، ومأخذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 ملم.

يتميز Redmi Note 12 Pro + 5G بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا للتقريب بدقة 2 ميجابكسل، ودعم الشحن السريع بقدرة 120 واط، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت و 256 جيجابايت من سعة التخزين.

في المقابل، يتميز Redmi Note 12 Pro بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا للتقريب بدقة 2 ميجابكسل ودعم الشحن السريع بقدرة 67 واط وذاكرة وصول عشوائي تتوفر بخياري 8 و 16 جيجابايت.

أما بالنسبة لهاتفي شاومي Redmi Note 12 5G و Redmi Note 12 فهما يأتيان أيضًا مع شاشات من نوع AMOLED مقاس 6.67 بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، وبطارية سعة 5000 ميلي أمبير/الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط. كما يتوفر الهاتفان مع مأخذ لسماعة الرأس مقاس 3.5 مم. ويعمل هاتف Note 12 5G بمعالج Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1، بينما يعمل Note 12 بمعالج Snapdragon 685.

وبالنسبة للكاميرات، يتميز هاتف Note 12 5G بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا عريضة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا للتقريب بدقة 2 ميجابكسل، بينما يحتوي Note 12 على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا عريضة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا للتقريب بدقة 2 ميجابكسل. يوفر الهاتفان خيارين لذاكرة الوصول العشوائي هما 4 و 8 جيجابايت.

فيما يتعلق بالأسعار، قالت شاومي إن Redmi Note 12 Pro + 5G يبدأ من سعر 499 يورو، و Redmi Note 12 Pro 5G من سعر 399 يورو، و Redmi Note 12 5G من سعر 299 يورو، و Redmi Note 12 من سعر 199 يورو.