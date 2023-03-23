تويتر تُعلن عن الإطلاق العالمي لخدمة (تويتر بلو)

أعلنت شركة تويتر أن خدمة الاشتراك المدفوعة المسماة (تويتر بلو) Twitter Blue أصبحت متوفرة لجميع المُستخدمين حول العالم، وذلك بعد توفر الخدمة في عددٍ محدودٍ من الدول منذ الكشف عنها للمرة الأولى في منتصف العام الماضي.

وقالت الشركة في التغريدة التي أعلنت من خلالها عن الخبر: “تويتر بلو متوفر الآن عالميًا! سجّل للحصول على علامة التوثيق الزرقاء، وأولوية الظهور في المحادثات، ونصف عدد الإعلانات، وكتابة التغريدات الطويلة، ومجلدات العلامات المرجعية، والتصفح المُخصص، وتحرير التغريدات والتراجع عنها، والمزيد”.

Twitter Blue is now available globally! Sign up today to get your blue checkmark, prioritized ranking in conversations, half ads, long Tweets, Bookmark Folders, custom navigation, Edit Tweet, Undo Tweet, and more. Sign up here: https://t.co/SBRLJccMxD — Twitter Blue (@TwitterBlue) March 23, 2023

وتوفر خدمة (تويتر بلو) للمشتركين مجموعة من الميزات الحصرية التي تسمح لهم بتخصيص تجربة استخدام تويتر ومنها:

علامة توثيق الحساب.

مجلدات الإشارات المرجعية التي تتيح للمستخدم تنظيم تغريداته المحفوظة في مجلدات لسهولة الوصول إليها لاحقًا.

التراجع عن التغريدة: تقدم هذه الميزة نافذة مدتها 30 ثانية تسمح للمستخدم بمعاينة التغريدة ومراجعتها قبل نشرها، ويمكن الاستفادة منها للتراجع عن التغريدة بهدف تصحيح الأخطاء الإملائية، أو حذفها بشكل كامل.

وضع القارئ: تعمل هذه الميزة على تحويل المحادثات الطويلة إلى نص سهل القراءة، مع إمكانية ضبط حجم الخط ولون الخلفية ليناسب تفضيلات المستخدم.

إمكانية تغيير أيقونة التطبيق على الشاشة الرئيسية للهاتف من خلال الاختيار من بين عدة ألوان.

إمكانية كتابة التغريدات الطويلة بطول يصل إلى خمسة آلاف حرف.

مشاهدة نصف عدد الإعلانات التي تظهر لبقية المستخدمين.

الوصول السريع إلى خدمة دعم العملاء.

تبلغ تكلفة تويتر بلو 8 دولارات شهريًا للمشتركين عبر الويب أو 11 دولارًا شهريًا للمشتركين من خلال متجري تطبيقات آبل وجوجل .

وكانت تويتر قد أعلنت عن الخدمة منتصف العام الماضي بعد تولّي إيلون ماسك المالك الجديد للشركة رئاستها التنفيذية، كجزء من خطته لزيادة أرباح الشركة وإنقاذها من عثرتها المالية.