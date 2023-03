تويتر تُعلن عن الإطلاق العالمي لخدمة (تويتر بلو)

أعلنت شركة تويتر أن خدمة الاشتراك المدفوعة المسماة (تويتر بلو) Twitter Blue أصبحت متوفرة لجميع المُستخدمين حول العالم، وذلك بعد توفر الخدمة في عددٍ محدودٍ من الدول منذ الكشف عنها للمرة الأولى في منتصف العام الماضي.

وقالت الشركة في التغريدة التي أعلنت من خلالها عن الخبر: “تويتر بلو متوفر الآن عالميًا! سجّل للحصول على علامة التوثيق الزرقاء، وأولوية الظهور في المحادثات، ونصف عدد الإعلانات، وكتابة التغريدات الطويلة، ومجلدات العلامات المرجعية، والتصفح المُخصص، وتحرير التغريدات والتراجع عنها، والمزيد”.

Twitter Blue is now available globally! Sign up today to get your blue checkmark, prioritized ranking in conversations, half ads, long Tweets, Bookmark Folders, custom navigation, Edit Tweet, Undo Tweet, and more. Sign up here: https://t.co/SBRLJccMxD

— Twitter Blue (@TwitterBlue) March 23, 2023