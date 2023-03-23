بفضل الذكاء الاصطناعي .. Bing يهدد ريادة جوجل في سوق البحث

شهد محرك بحث مايكروسوفت “Bing” ارتفاعًا كبيرًا في شعبيته بعد تبنّيه تقنية ChatGPT من شركة OpenAI، ما جعله في وضعٍ تنافسي أقوى ضد شركة جوجل الرائدة في سوق البحث، وذلك وفقًا لتقريرٍ نقلته وكالة رويترز.

وبحسب التقرير، زادت زيارات محرك Bing بنسبة 15.8% منذ إطلاق إصدار Bing المدعوم بالذكاء الاصطناعي في السابع من فبراير، بينما شهد محرك بحث جوجل انخفاضًا بنسبة 1٪ تقريبًا في الفترة نفسها. وتسلط هذه الأرقام الضوء على المكاسب التي حققتها مايكروسوفت من دخولها المبكر في السوق التنافسي للبحث القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تكشف الإحصائيات أيضًا عن فرصة نادرة لشركة مايكروسوفت لتحقيق مكاسب في سوق البحث الذي تزيد قيمته عن 120 مليار دولار، والذي سيطرت عليه جوجل لسنوات بحصة تتجاوز 80٪.

وتوقع (جيل لوريا)، المحلل في شركة Davidson & Co أن تنمو حصة Bing في سوق البحث خلال الأشهر المقبلة، لا سيما إذا تأخرت جوجل في إدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في منتجاتها.

وعلى الرغم من أن محرك الذكاء الاصطناعي Bing AI أُتيح لغالبية المستخدمين حول العالم منذ فبراير، لم تبدأ جوجل في إصدار روبوت الدردشة الخاص بها Bard إلا هذا الأسبوع، وعلى مستوىً ضيق جدًا إذ لم تتح فرصة استخدام Bard إلا لعدد محدود من المستخدمين.

ويرى المحللون أن تمكُّن Bing من جذب ما يتراوح بين 1 إلى 2 بالمئة من المستخدمين، سيكون مفيدًا من الناحية المادية لمايكروسوفت، مع الأخذ في الاعتبار أن حصة Bing في السوق أقل من عُشر حصة جوجل.

وأفادت شركة أبحاث التطبيقات Data.ai أن تنزيلات تطبيق Bing ارتفعت ثمانية أضعاف في جميع أنحاء العالم بعد دعم الذكاء الاصطناعي، بينما شهد تطبيق بحث جوجل للهواتف الذكية انخفاضًا بنسبة 2 ٪ في التنزيلات خلال الإطار الزمني نفسه. ومع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن جوجل يمكن أن تتعافى من هذه التحديات الأولية وتحافظ على مكانتها الرائدة.

وأشار (يونغجي جيونغ)، المحلل في شركة Mirae Asset Securities في كوريا الجنوبية في تصريحٍ لرويترز، إلى أن خوارزمية جوجل لترتيب نتائج البحث تمتلك أفضلية على الخوارزميات الأخرى، وهو ما يعطيها الأفضلية في التفوق على المنافسين.