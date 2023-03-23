إضافات كروم مجانية تساعدك في زيادة الإنتاجية 

إذا كنت تعتمد على تطبيقات جوجل لأداء مهامك المختلفة، وتستخدم متصفح جوجل كروم، فيمكنك تعزيز إنتاجيتك وإنجاز المزيد من المهام يوميًا بالاستعانة ببعض الإضافات المصممة خصوصًا لتحسين الإنتاج وتسهيل أداء بعض المهام، وسنذكر فيما يلي 5 من أبرز إضافات جوجل كروم للمساعدة في زيادة الإنتاجية:

1- إضافة Office Editing for Docs, Sheets & Slides:

عند العمل مع شركاء لا يستخدمون البرامج نفسها التي تستخدمها قد تقضي ساعات في محاولة تحويل الملفات إلى مستندات جوجل، أو الجداول (Sheets)، أو العروض التقديمية (Slides) بشكل فعال وآمن للحفاظ على البيانات كاملة. في هذه الحالات يمكنك الاستعانة بإضافة (Office Editing for Docs, Sheets & (Slides، التي تساعد في فتح الملفات وتحريرها مباشرة.

على سبيل المثال: وصلتك ملفات Microsoft Word وأنت تستخدم مستندات جوجل لإنجاز أعمالك، لن تضطر إلى تثبيت Office في حاسوبك، بل يكفي تنزيل الإضافة والبدء باستخدامها لتحرير الملفات.

بعد حفظ الملف في جوجل درايف، حدده وانقر فوق أيقونة الإضافة، بعدها ستتمكن من تحرير الملف مباشرة في مستندات جوجل، أو جداول بيانات جوجل (Sheets)، أو العروض التقديمية (Slides).

2- إضافة Google Translate لترجمة المواقع إلى أكثر من 50 لغة:

إذا كنت تعمل مع فرق وشركاء من دول مختلفة وتتعامل مع محتوى عبر الإنترنت ليس بلغتك الأم. ستترجم إضافة (ترجمة جوجل) Google Translate صفحات الويب كاملة إلى لغتك بسرعة، وهناك عدة طرق مختلفة لاستخدامها، إذ يمكنك النقر فوق أيقونة ترجمة جوجل الظاهرة في شريط أدوات المتصفح لترجمة الصفحة بأكملها، أو تحديد نص معين ثم النقر فوق الأيقونة لترجمة النص المحدد.

3- إضافة Picture-in-Picture لمشاهدة مقاطع الفيديو والعمل في الوقت نفسه:

قد ترغب في مشاهدة مقاطع فيديو أثناء العمل في متصفح جوجل كروم، بهدف تعلم شي جديد، أو نقل معلومة من فيديو معين أثناء العمل في نوافذ أخرى، ومع ذلك، قد يكون من الصعب مشاهدة تعليمات الفيديو واتباعها أو تدوينها في مستندات جوجل على سبيل المثال وأنت تعمل في نافذة المتصفح نفسها، ولا يساعد تصغير النوافذ دائمًا في رؤية المحتوى كاملًا من الفيديو. هنا يأتي دور إضافة (صورة في صورة) Picture-in-Picture Extension التي تتيح مشاهدة الفيديو بالكامل والتنقل بسهولة عبر التبويبات المختفلة في نافذة المتصفح نفسها.

بعد تنزيل الإضافة، انقر فوق أيقونتها التي ستظهر في الجهة اليُمنى من شريط البحث في جوجل كروم أثناء تشغيل الفيديو، وستعمل على تصغير شاشة الفيديو ونقلها إلى الزاوية اليُمنى السُفلية من نافذة المتصفح، وستصبح قادر على التنقل إلى علامات تبويب أخرى مع الحفاظ على الفيديو في مكانه أو نقله بسهولة إلى أي مكان آخر في الشاشة.

4- إضافة Save to Google Drive لحفظ المحتوى في جوجل درايف بسهولة:

عندما تعمل على مشروع كبير وتتلقى المئات من ملفات الصور والفيديو، يجب الحفاظ على كل تلك الملفات منظمة وحفظها في جوجل درايف لتسهيل الوصول إليها في أي وقت، ويمكن لإضافة Save to Google Drive مساعدتك في ذلك عن طريق تسهيل حفظ المستندات والصور ومقاطع الفيديو داخل جوجل درايف. فعند تنزيل هذه الإضافة يمكنك النقر فوق أي ملف في أي مصدر بزر الماوس الأيمن وسيظهر لك خيار (Save to Google Drive)، انقر فوقه وسيُحفظ الملف أو الصورة أو الرابط في جوجل درايف مباشرة، وبعد حفظ تلك الملفات يمكنك بسهولة فتحها أو إعادة تسميتها أو عرضها في جوجل درايف، والعثور عليه بسرعة عن طريق البحث حسب نوع الملف، أو اسم المالك، أو تاريخ آخر تعديل.

5- إضافة Mindful Break لتذكيرك بأخذ استراحة:

من أهم العادات التي تعزز الإنتاجية هي أخذ فترات راحة منتظمة والابتعاد عن شاشة الحاسوب والتوقف عن العمل لفترة وجيزة، ثم العودة مرة أخرى للعمل. ولكن معظم الأشخاص الذين يعملون في الحاسوب طوال اليوم لا يأخذون استراحات كافية، مما يقلل التركيز والإنتاجية. لذا قد يساعد تنزيل إضافة Mindful Break في تذكيرك بأخذ استراحة بعد عدد معين من الساعات أو في وقت محدد كل يوم.