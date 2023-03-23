إذا بدأت مشروع تجاري وترغب في إنشاء موقع إلكتروني لمشروعك ففكر في سبب رغبتك في بناء موقع إلكتروني، هل هو لتوضيح عمل شركتك وموقعها الجغرافي وأهدافها، أم أنك تحتاج إلى ميزات متقدمة، مثل: أدوات التجارة الإلكترونية وميزات لمتابعة الطلبات والعملاء وغيرها، لتحديد المنصة الأنسب لإنشاء موقعك. إذ تتوفر العديد من المنصات المختلفة التي يمكن الاختيار منها بحسب الميزات التي توفرها وخطط الاشتراك وسنوضح فيما يلي 5 من أبرز منصات إنشاء المواقع الإلكترونية للأعمال التجارية:

1- منصة Strikingly:

تركز منصة Strikingly بشكل أساسي في إنشاء المواقع الإلكترونية ذات الصفحة الواحدة، حيث يحتوي القالب على عدة أقسام داخل صفحة واحدة، وهو مناسب للشركات التي ترغب في عرض معلومات عنها، تتضمن موقعها ونموذج اتصال، وأهدافها وأبرز أعمالها، مع إمكانية تضمين زر للانتقال إلى المدونة التابعة للشركة إن كانت متوفرة، وتُعدّ هذه المنصة مناسبة لإنشاء موقع إلكتروني للمصورين أيضًا لعرض أعمالهم في صفحة واحدة، لكنه غير مناسب للأنشطة التجارية التي تتضمن بيع منتجات متعددة في الموقع، وعمليات دفع إلكتروني وغيرها.

توفر منصة Strikingly خطط اشتراك مختلفة تبدأ أسعارها من 8 دولارات شهريًا.

2- منصة Duda:

تتضمن منصة Duda قوالب متعددة للمواقع الإلكترونية يمكن إضافة عدد الصفحات التي تريدها ويمكنك تصميم الموقع بسهولة بعد اختيار القالب المناسب ثم تبدأ بإضافة الصور والمعلومات وإجراء بعض التعديلات في الألوان وبعض التفاصيل في القالب.

توفر هذه المنصة، العديد من الأدوات لدعم عملك التجاري، مثل: أداة One Dashboard لإدارة الطلبات وأداة White Label لدعم العملاء، وغيرها، كما تدعم هذه المنصة خدمات PayPal، وStripe، لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني.

توفر منصة Duda خطط اشتراك متعددة تبدأ أسعارها من 14 دولارًا شهريًا.

3- منصة Wix:

يمكنك استخدام منصة Wix لإنشاء متجر إلكتروني مميز عبر الإنترنت، والاختيار من أكثر من 500 قالب مختلف، وتخصيص كل عنصر بنفسك. بالإضافة إلى ذلك، توجد أدوات لإنشاء علامة تجارية مثل: (صانع الشعار) logo maker و(منشئ الاسم التجاري) business name generator.

ويمكنك إدارة مخزون المنتجات عبر الإنترنت من خلال لوحة تحكم تعرض جميع الطلبات، حتى تعرف بالضبط ما يجب شحنه ومتى.

توفر منصة Wix خطط اشتراك متعددة تبدأ أسعارها من 17 دولارًا شهريًا.

4- منصة Weebly:

إذا كانت ميزانيتك محدودة، فإن Weebly هو الخيار الأفضل لإنشاء موقع إلكتروني لعملك التجاري. إذ توفر هذه المنصة خطة مجانية تقدم سعة تخزينية تبلغ 500 ميجابايت مع ميزات محدودة، وإذا أردت الوصول إلى ميزات أكثر فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية كدعم المدفوعات من PayPAl وإرسال رسائل إلى البريد الإلكتروني الخاص بالعملاء الذين لم يكملوا عملية الشراء تلقائيًا لتذكيرهم بإكمال التسوق من متجرك، وميزات أخرى لتنظيم الطلبات ومراجعتها، فيمكنك الاشتراك بإحدى الخطط المدفوعة في منصة Weebly بأسعار تبدأ من 10 دولارات شهريًا.

وسواء اخترت الخطة المجانية أو خطة مدفوعة، ستحصل على ميزات تحسين محركات البحث SEO والكثير من القوالب للاختيار منها.

5- منصة Voog:

تحتوي منصة Voog على العديد من القوالب ومحرر سهل الاستخدام لإجراء التعديلات المناسبة في القالب وإضافة المعلومات الخاصة بعملك التجاري. كما تدعم هذه المنصة خدمة PayPal و Stripe وغيرها من خدمات الدفع الإلكتروني لتسهيل إجراء عمليات الدفع.

وتوفر ميزات لإرسال الفواتير أو إيصالات الدفع إلى المشترين تلقائيًا، وسيصلك إشعار لكل عملية بيع تحدث في موقعك.

تبدأ أسعار الاشتراك في منصة Voog من 11 يورو شهريًا.