أبرز التطبيقات لإضافة التسميات التوضيحية إلى مقاطع الفيديو

إذا كنت منشئ محتوى وتنشر مقاطع فيديو باستمرار في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل: يوتيوب وتيك توك وفيسبوك وإنستاجرام، فهناك الكثير من الفوائد لإضافة تسميات توضيحية (Captions) إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك، مثل: الحصول على تفاعل أكبر من الجمهور والمزيد من المشاهدات لأن معظم الأشخاص يشاهدون مقاطع الفيديو مع كتم الصوت، لذا فإن التسميات التوضيحية التي تظهر في مقاطع الفيديو ستجذب المشاهدين. من ناحية أخرى، سيساعد ذلك الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع في فهم مقاطع الفيديو التي تشاركها ومتابعتها.

ولإضافة التسميات التوضيحية إلى مقاطع الفيديو قبل نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي يمكنك الاستعانة بأحد التطبيقات التالية:

1- تطبيق Voicella:

Voicella هو تطبيق لتحرير مقاطع الفيديو يحتوي على ميزة تعرف الكلام ويستخدم الخوارزميات لتحويل الكلام إلى نص وتحويل الصوت إلى نص. ويمكنه إنشاء التسميات التوضيحية التلقائية لمقاطع الفيديو لمعظم اللغات، فهو يدعم أكثر من 90 لغة.

بعد تحميل مقطع الفيديو إلى التطبيق وإنشاء التسميات التوضيحية تلقائيًا، يمكنك إجراء أي تعديلات، إذا لزم الأمر. إذ يمكنك النقر فوق سطور النص الفردية لنقل الكلمات لأعلى أو لأسفل، وتغيير تصميم النص والخط واللون والمحاذاة.

تطبيق Voicella مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Zeemo:

يمكنك تحميل مقطع فيديو سجلته في هاتفك إلى تطبيق Zeemo وسيضيف تسميات توضيحية، بعد ذلك يمكنك تعديل التسميات التوضيحية وإعادة ترتيب الجمل وإصلاح أي خطأ في النص بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا التطبيق أكثر من 30 نوع خط للاختيار منها، كما يمكنك تغيير حجم الخط ولونه.

تطبيق Zeemo مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق AutoCap:

بعد تسجيل الفيديو وتحميله في AutoCap، يضيف التطبيق تعليقات توضيحية متحركة إلى الفيديو تلقائيًا، فهو يستخدم تقنيات تعرف الصوت لتحليل صوت الفيديو وتحويله إلى نص.

بعد إضافة التسميات التوضيحية التلقائية، يمكنك تعديل أي كلمات غير صحيحة أو إعادة ترتيب الكلمات. كما يمكنك تغيير مظهر التعليقات التوضيحية، عن طريق تغيير نوع الخط وحجمه ولونه، وكيفية حركته.

وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة لمعرفة كيفية استخدام AutoCap، ستجد داخل التطبيق مقاطع فيديو تعليمية حول كيفية استخدام جميع الأدوات داخل التطبيق.

تطبيق AutoCap مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق MixCaptions:

حمّل مقطع الفيديو في تطبيق MixCaptions ثم حدد اللغة التي تتحدث فيها في الفيديو، وسيضيف التطبيق تسميات توضيحية للفيديو. ومع الإصدار المجاني، ستتمكن فقط من الحصول على التسميات التوضيحية لما يصل إلى 180 ثانية من الفيديو الذي حمّلته وسيُضاف إلى الفيديو علامة MixCaptions المائية.

أو يمكنك الاشتراك مقابل دولارين و99 سنتًا في الأسبوع لإضافة التسميات التوضيحية إلى مقاطع الفيديو تلقائيًا لمدة تصل إلى 10 دقائق بدون علامة MixCaptions المائية. ويمكنك أيضًا إنشاء علامة مائية مخصصة لك إذا أردت. وستتمكن أيضًا من تعديل أي كلمات غير صحيحة وتخصيص نمط الخط وحجمه ولونه قبل حفظ الفيديو ومشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تطبيق MixCaptions مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Teleprompter & Video Captions:

يتميز تطبيق Teleprompter & Video Captions بوجود أداة AI Magic Writer المدمجة، التي تساعدك في كتابة نصوص لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من الجلوس لساعات للتوصل إلى ما تريد قوله بالضبط. وعند فتح أداة AI Magic Writer، ستجد أربعة خيارات للاختيار منها، وهي:

Pitch My Business or Personal Profile.

Video Sales Letter.

Script with Tips.

News to Share.

من خلال اختيار أحد هذه الخيارات الأربعة، ستتمكن من توضيح الفكرة الأساسية لما تريد التحدث عنه، على سبيل المثال: يمكنك اختيار Script with Tips، ثم كتابة جملة عن موضوع الفيديو مثل: (كيفية تحسين عملك في وسائل التواصل الاجتماعي). سيظهر النص تلقائيًا أمامك لقراءته من خلال ميزة (الملقن) teleprompter أثناء تسجيل الفيديو داخل التطبيق.

أو يمكنك تحميل أي من مقاطع الفيديو التي صورتها سابقًا وتطلب من التطبيق إضافة تسميات توضيحية، ثم يمكنك تخصيص مظهرها بتغيير نوع الخط ولونه وتحرير أي كلمات غير صحيحة.

تطبيق Teleprompter & Video Captions مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.