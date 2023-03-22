موزيلا تطلق شركة ناشئة تركز على الذكاء الاصطناعي الأخلاقي

أعلنت موزيلا Mozilla، المؤسسة التي تقف خلف متصفح الويب الشهير فايرفوكس Firefox، عن إطلاق شركة ناشئة جديدة تركز على بناء منتجات ذكاء اصطناعي وصفتها بالجديرة بالثقة. وتهدف الشركة التي تحمل اسم Mozilla.ai إلى إنشاء نظام مستقل وغير مركزي للذكاء الاصطناعي يحترم مصالح المستخدمين.

وفقًا لمارك سورمان، الرئيس التنفيذي لموزيلا، تتمثل رؤية الشركة الناشئة الجديدة في تسهيل تطوير منتجات ذكاء اصطناعي تتسم بالشفافية وتخضع للمساءلة وتتماشى مع القيم الإنسانية، وهو اتجاه لا تتبناه على نطاقٍ واسع شركات التكنولوجيا أو الأوساط الأكاديمية الأخرى التي غالبًا ما تعطي الأولوية للربح على حساب الأخلاق، وفقًا لتعبيره.

وقال سورمان إن Mozilla.ai سيكون مساحة خارج الأوساط التقنية والأكاديمية الكبيرة، موجهة للمؤسسين والمطورين والعلماء ومديري المنتجات الذين يتشاركون في فكرة إنشاء حلول أخلاقية للذكاء الاصطناعي. وستستفيد الشركة الناشئة أيضًا من خبرة وتجربة موزيلا في تطوير البرمجيات المفتوحة المصدر ومعايير الويب.

وسينصب تركيز Mozilla.ai الأولي على مجالين: الذكاء الاصطناعي التوليدي وأنظمة التوصية. يشير الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى التقنيات التي يمكنها إنشاء المحتوى بناءً على المدخلات التي دُرِّبَ عليها النظام. تشمل الأمثلة على الذكاء الاصطناعي التوليدي تقنيات توليد اللغة الطبيعية (NLG) والرؤية الحاسوبية (CV) وتحويل النصوص إلى كلام منطوق (TTS).

أما أنظمة التوصيات هي خوارزميات تقترح عناصر أو معلومات ذات صلة للمستخدمين بناءً على تفضيلاتهم أو سلوكهم. وتتضمن أمثلة أنظمة التوصية موجزات الأخبار ومحركات البحث ومنصات التجارة الإلكترونية.

وأوضح سورمان سبب أهمية هذين المجالين للذكاء الاصطناعي بقوله: “يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي بإمكانيات هائلة لتحقيق الخير – فكر في إنشاء الفن أو الموسيقى، وإنشاء تعليقات للصور، وتركيب أصوات للأشخاص الذين فقدوا أصواتهم، وما إلى ذلك، ولكنه يمثل أيضًا مخاطر كبيرة – فكر في التزييف العميق، والمعلومات المضللة، وسرقة الهوية، إلخ. نحن بحاجة إلى أدوات تجعل الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر أمانًا وشفافية للجميع “.

لمواجهة هذه التحديات، ستقوم Mozilla.ai بتطوير أدوات تمكن المطورين والمستخدمين من فهم كيفية عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي وما ينتج عنه، وكيف تعمل أنظمة التوصيات وما تقترحه، وكيف يؤثر كلا النوعين من التقنيات في الأفراد والمجتمع، والكيفية التي يمكن من خلالها تحسين أو تصحيح كلا النوعين من التقنيات.

وتلقت الشركة الناشئة استثمارًا أوليًا بقيمة 30 مليون دولار من شركة موزيلا، بالإضافة إلى دعم من شركاء آخرين مثل OpenAI Foundation و Wikimedia Foundation.