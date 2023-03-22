متصفح أوبرا يضيف ChatGPT وميزات للتلخيص بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة أوبرا اليوم الأربعاء عن إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة التي تدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في متصفحي الويب التابعين لها: (أوبرا براوزر) Opera Browser و(أوبرا جي إكس) Opera GX.

وقالت الشركة النرويجية في منشور على مدونتها إن مجموعة الميزات الجديدة تشمل (موجهات الذكاء الاصطناعي) AI Prompts، والوصول إلى روبوتي الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT و(شات سونيك) ChatSonic الذكيين من خلال الشريط الجانبي.

وأوضحت أن هذه الأدوات الذكية أُعدَّت لتحويل تجربة التصفح، إذ «لن تختبر مستقبل الويب فحسب، بل ستتصفح باستخدام قوى خارقة».

وأشارت أوبرا إلى أن خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي تُعيد تشكيل الويب، وتغير ما نطلبه من الأدوات المتاحة لنا وما يمكنها فعله.

وشرحت الشركة آلية عمل الميزات الجديدة بالقول إن (موجهات الذكاء الاصطناعي) AI Prompts تحسن تجربة التصفح، فحينما يُحدد المستخدم نصًّا في صفحة الويب، فإن توجيهًا فوريًا سيتيح له نسخه أو البحث عنه، أو اختصار نص طويل أو شرحه.

كما يمكن للمستخدم أن يطلب من ميزة (موجهات الذكاء الاصطناعي) AI Prompts أن تقترح محتوى بناءً على ما يقرأه، أو المساعدة في إنشاء تغريدة عن موضوع معين.

وبالإضافة إلى هذه الميزة، أصبح بإمكان المستخدمين الوصول إلى روبوتي الدردشة (شات جي بي تي) و(شات سونيك) مباشرةً من الشريط الجانبي، حيث يمكن الاستفادة من الميزات جميعها التي توفرها هذه الروبوتات، مثل: توليد الأفكار والملخصات والترجمات، كما يمكن كتابة التعليمات البرمجية، والحصول على مساعدة في الرياضيات، وكتابة مسودة نص. أما روبوت (شات سونيك) فيمكنه إنشاء الصور.

وقالت أوبرا إن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة أصبحت متاحة لمتصفحها الرئيسي عبر أنظمة ويندوز وماك ولينوكس، ومتصفح الألعاب (أوبرا جي إكس) عبر نظامي ويندوز وماك.

ويمكن الوصول إلى الميزات من خلال الترقية وتنزيل الإصدار الأحدث من متصفحي أوبرا و(أوبرا جي إكس) من الموقع الرسمي.

وبعد ذلك، ستنتقل إلى الإعداد السهل وتنشيط خيار الوصول المبكر عن طريق تفعيل أداة (موجهات الذكاء الاصطناعي)، التي تجلب الأدوات الجديدة إلى المتصفح. وفي متصفح (أوبر جي إكس)، سيتعين عليك أيضًا تمكين خيار Early Bird في إعدادات المتصفح.