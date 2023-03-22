بعد طول انتظار .. Microsoft Loop متوفر الآن لجميع المستخدمين

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق نسخة المعاينة العامة لتطبيق مساحات العمل التعاونية Loop، الذي يهدف إلى تسهيل العمل على المشاريع وتنظيمها.

وتقدم واجهة Loop لوحة فارغة تدعم أنواعًا مُختلفة من المُدخلات، تتيح للمُستخدم ميزات أساسية مثل كتابة الملاحظات وإضافة الصور، وميزات أكثر تقدمًا مثل دعم كتابة قوائم المهام وإرفاق ملفات مايكروسوفت وورد ورسائل البريد الإلكتروني من آوتلوك والمزيد، بحيث يمكن للمُستخدم الوصول إلى جميع المعلومات اللازمة لمشروعه من مكانٍ واحد.

ويجمع تطبيق Loop بين ثلاثة عناصر أساسية هي: المكونات ومساحات العمل والصفحات.

وتُعتبر المكونات Components من أبرز ميزات Loop، وهي عبارة عن أجزاء محمولة من المحتوى يمكن إنشاؤها وتحريرها ومشاركتها في أي تطبيق من تطبيقات Microsoft 365. ويمكن للمكونات أن تكون نصوصًا أو جداول أو قوائم مهام. وفي حال أنشأ المُستخدم مكونًا في Loop وشاركه في تطبيقٍ آخر كتطبيق المحادثات Teams أو تطبيق البريد الإلكتروني Outlook، سيظل المكون متزامنًا عبر جميع تلك التطبيقات، ويمكن تحريره مباشرةً ضمن أي منها.

مساحات العمل Workspaces هي الواجهات التي يمكن من خلالها جمع كل المكونات التي يحتاجها المستخدم لمشروعٍ ما في مكان واحد. ويمكن إنشاء صفحات متعددة داخل مساحة العمل لتنظيم المحتوى حسب الموضوع. ويمكن أيضًا سحب وإسقاط الصفحات أو عناصر المحتوى لإعادة ترتيب مساحة العمل.

أما الصفحات فهي المكان الذي يمكن فيه إنشاء المكونات باستخدام القوالب الجاهزة للبدء بسرعة، أو عبر البدء من الصفر بصفحة فارغة.

ويتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء المحتوى وتحريره بشكلٍ تعاوني مع أعضاء الفريق بغض النظر عن الأجهزة التي يستخدمونها، ويمكن للمستخدم معرفة أسماء المستخدمين الآخرين الذين يعملون على تحرير نفس المشروع والدردشة معهم. كما يقدم Loop أداةً لإدارة المشاريع والمهام تمكّن المستخدم من تتبُّع مراحل تنفيذ المشروع ومستوى تقدمه.

وقالت شركة مايكروسوفت إنها تختبر دعم نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بتطبيقات أوفيس Microsoft 365 Copilot ضمن Loop، لمساعدة المستخدم في كتابة النصوص والعثور على أفكار جديدة وعلى إجاباتٍ لأسئلته.

وكانت مايكروسوفت قد كشفت عن Loop للمرة الأولى في نوفمبر من عام 2021 بنسخة تجريبية لم تتوفر للعموم. واليوم أعلنت الشركة عن إطلاق النسخة التجريبية المفتوحة التي يمكن لجميع المُستخدمين الوصول إليها وتجربتها من خلال هذا الرابط.