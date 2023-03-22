كيف سيعزز الذكاء الاصطناعي في تطبيقات Google Workspace الإنتاجية؟

نظرًا إلى الشعبية الهائلة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل: ChatGPT، أصبحت شركات التكنولوجيا تتجه إلى إضافة هذه التقنية في جميع منتجاتها، فقد أعلنت جوجل عن مجموعة من الميزات القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، والقادمة إلى العديد من تطبيقات Google Workspace المكتبية، مثل: تطبيق المستندات (جوجل دوكس) Google Docs، وتطبيق البريد الإلكتروني (جيميل) Gmail، وتطبيق الجداول (Sheets)، والعروض التقديمية (Slides)، وتطبيق الاجتماعات Meet، وكل تطبيق سيساعدك بطريقة مختلفة في تعزيز الإنتاجية في العمل، ويسهّل أداء العديد من المهام مما يوفر الوقت والجهد.

إليك كيف يمكن أن تصبح مهامك الروتينية أسهل عند استخدام تطبيقات جوجل المكتبية:

الذكاء الاصطناعي التوليدي في مستندات جوجل وجيميل:

ستلاحظ أن ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي من جوجل عبر مستندات جوجل وجيميل، مشابهة لميزات ChatGPT، ويمكنك الاستعانة بها لطلب مهام مشابهة للمهام التي تطلبها من روبوت ChatGPT.

في مستندات جوجل، على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب كتابة السير الذاتية والدعوات وخطة سير لرحلة، ونصوص لوصف مقاطع الفيديو وأوصاف للمنتجات وكتابة المقالات والتقارير اعتمادًا على معلومات أساسية تضيفها أنت. ويمكنك أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة الأفكار، وتصحيح النصوص المكتوبة سابقًا، وإعادة كتابة أجزاء معينة تحتاج إلى تعديل وغيرها.

أما في جيميل يمكنك أن تطلب إنشاء ملخص محادثة لسلسلة من رسائل البريد الإلكتروني، ويمكنك أيضًا طلب كتابة مسودات البريد الإلكتروني، أو تفصيلها أو تقصيرها، أو تحويلها إلى قوائم أو تغيير أسلوب النص لتبدو الرسالة أكثر رسمية أو أقل رسمية.

ومع كل تلك الميزات ستظل بحاجة إلى إجراء بعض التعديلات وتخصيص النتائج التي تحصل عليها بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي يدويًا حتى تكون أنسب لأهدافك وتفضيلاتك المحددة.

وتذكر أن ميزات الذكاء الاصطناعي تهدف إلى مساعدة الأشخاص في البدء بالكتابة وإنشاء المسودات الأولية، وليس لكتابة النصوص النهائية القابلة للنشر أو الإرسال.

الذكاء الاصطناعي التوليدي في Slides وSheets وMeet:

بالنسبة إلى تطبيق العروض التقديمية (سلايدز) Slides، إذا كانت وظيفتك تتطلب منك إنشاء عروض تقديمية، فيمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لإجراء المسودة الأولية للعرض التقديمي بنموذج مخصص. كما يمكنك طلب إنشاء صور ومقاطع صوتية ومقاطع فيديو بناءً على مطالبات نصية معينة.

في تطبيق الجداول Sheets يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لتفسير البيانات وتحليلها بشكل أفضل وفهمها، وتصنيفها بسهولة. أما في تطبيق الاجتماعات Meet، فيمكنك أن تستخدم الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماع تلقائيًا دون الحاجة إلى كتابتها يدويًا مما يسمح لك بالتركيز أكثر أثناء الاجتماع، ومراجعة الملاحظات لاحقًا.

متى ستطرح جوجل ميزات الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها؟

في الوقت الحالي تختبر جوجل ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة هذه في تطبيقات Google Workspace مع مجموعات من المختبرين الموثوق بهم ولا تتوفر للجمهور بعد.

ومع توفرها في المستقبل القريب على نطاق واسع، ستفتح طرقًا جديدة مختلفة لزيادة الإنتاجية. لكن تذكر أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي هذه ليست بديلاً عن العمل البشري ولكنها مصممة لاستكماله، حتى تتمكن من إنجاز عملك بشكل أسرع وتوفر الوقت.