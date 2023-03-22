تعد ساعة جوجل Pixel Watch واحدة من أفضل الساعات الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، نظرًا إلى ما تضمه من ميزات متعددة، ومن أبرز ميزاتها هي: ميزة (الاتصال بالطوارئ) Emergency SOS وميزة (اكتشاف السقوط) Fall Detection التي تساعدك في الحالات الطارئة التي قد تتعرض لها.

تتيح ميزة الطوارئ في ساعة Pixel Watch الاتصال بخدمات الطوارئ إذا تعرضت لحالة طوارئ. وعند تشغيل ميزة خدمات موقع الطوارئ، تتمكن خدمات الطوارئ من العثور عليك بسهولة باستخدام موقعك. ويمكنك أيضًا إضافة جهات اتصال للطوارئ للاتصال بها بدلاً من الاتصال خدمات الطوارئ.

تستخدم ميزة (اكتشاف السقوط) Fall Detection مقياس التسارع والتعلم الآلي من ساعة Pixel Watch لاكتشاف السقوط المحتمل. وعند تفعيل هذه الميزة، ستنبهك ساعة Pixel Watch وتسألك إذا كنت تريد الاتصال بخدمات الطوارئ. إذا لم تُجب، ستتصل الساعة بخدمات طوارئ نيابة عنك. ويمكنك تعيين جهة اتصال معينة للاتصال بها في حالات الطوارئ بدلاً من خدمات الطوارئ أثناء إعداد ميزة Fall Detection.

إليك كيفية تفعيل ميزة اكتشاف السقوط والاتصال بالطوارئ في ساعة جوجل Pixel Watch:

كيفية تفعيل ميزة الاتصال بالطوارئ SOS:

يمكنك تفعيل هذه الميزة إما من ساعة Pixel Watch مباشرة أو من خلال تطبيق Pixel Watch في هاتفك. ولتفعيلها من الساعة، اتبع الخطوات التالية:

اسحب لأسفل من أعلى شاشة ساعتك. انقر فوق (الإعدادات) Settings من قائمة الخيارات، ثم اختر (السلامة والطوارئ) Safety & Emergency. انقر فوق خيار ( Emergency SOS ). مرر لأسفل وفعّل خيار (المنبه) Alarm . لتفعيل (خدمات موقع الطوارئ) Emergency Location Services مرر إلى اليمين، ثم مرر لأسفل حتى تصل إلى خيار (Emergency Location Services) ثم فعّله.

إذا كنت ترغب في تفعيل الميزة من خلال هاتفك بدلاً من ساعتك، فاتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Google Pixel Watch في هاتفك، ثم اختر ( Watch preferences). اختر (السلامة والطوارئ) Safety & Emergency، ثم انقر فوق ( Emergency SOS ). فعّل خيار (ميزات الأمان) Safety Features .

كيفية تفعيل ميزة اكتشاف السقوط في ساعة جوجل Pixel Watch:

يمكنك تفعيل ميزة (اكتشاف السقوط) Fall Detection من ساعة جوجل Pixel Watch نفسها أو من خلال تطبيق Pixel Watch في هاتفك. ولتفعيلها من الساعة اتبع الخطوات التالية:

اسحب لأسفل من أعلى شاشة ساعتك. انقر فوق (الإعدادات) Settings من قائمة الخيارات، ثم اختر (السلامة والطوارئ) Safety & Emergency. انقر فوق خيار ( Emergency SOS ). مرر إلى اليمين ثم مرر لأسفل حتى ترى خيار Fall Detection، انقر فوقه لتفعيل الميزة.

ولتفعيل ميزة Fall Detection باستخدام تطبيق Pixel Watch، افتح التطبيق في هاتفك ثم اتبع الخطوات التالية:

انقر فوق ( Watch preferences)، ثم اختر (السلامة والطوارئ) Safety & Emergency، انقر فوق خيار (Emergency SOS)، ثم خيار Fall Detection وفعّل الميزة.

كيفية إضافة جهة اتصال للطوارئ في ساعة جوجل Pixel Watch:

إذا كنت ترغب في إضافة جهة اتصال للاتصال بها بدلاً من خدمات الطوارئ، فيمكنك القيام بذلك من الساعة مباشرة باتباع الخطوات التالية: