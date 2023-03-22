ريلمي تطلق هاتفها الأحدث Realme 10T

أطلقت شركة (ريلمي) Realme هاتفها الذكي الأحدث (ريلمي 10تي) Realme 10T لينضم إلى سلسلة (ريلمي 10) التي أصبحت الآن تحتوي 4 هواتف بمواصفات متفاوتة.

وكانت الشركة الصينية قد أطلقت سلسلة (ريلمي 10) العام الماضي، مع (ريلمي 10) Realme 10، و(ريلمي 10 برو) Realme 10 Pro، و(ريلمي 10 برو بلس) Realme 10 Pro+.

وينتمي هاتف (ريلمي 10تي) الجديد، الذي يزن 187 جرامًا ويأتي بسماكة 8.1 ملم، إلى الفئة المتوسطة، وهو يقدم شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بقياس 6.6 بوصات وبدقة 2,408×1,080 بكسل مع معدل تردد قدره 90 هرتز، بالإضافة إلى مستوى سطوع قدره 400 شمعة.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم (ريلمي يو آي 3.0) Realme UI 3.0 القائمة على نظام التشغيل أندرويد 12 من شركة جوجل.

ويحتوي (ريلمي 10تي) Realme 10T معالجًا ثماني النوى من نوع (ميدياتك إم تي 6833 بي) MediaTek MT6833P بتردد 2.4 جيجاهرتز، مع معالج الرسومات (مالي-جي57 إم سي2) Mali-G57 MC2.

كما يحتوي الهاتف ذاكرة للوصول العشوائي بسعة 4 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويقدم (ريلمي 10تي) كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، بالإضافة إلى كاميرا ثانية لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.8، وكاميرا ثالثة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ويدعم الهاتف، الذي يأتي مع حساس لبصمات الأصابع في زر جانبي، تقنية البلوتوث 5.2. وهو يحتوي بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط.

ويتوفر هاتف (ريلمي 10تي) الجديد باللونين الأسود والأزرق، وهو متاح الآن في تايلند بسعر يعادل 203 دولارات أمريكية لخيار 4 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 262 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت. هذا، ولا معلومات عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.