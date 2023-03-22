إطلاق هاتف Nokia C12 Pro بسعر لا يتعدى 100 دولار

أطلقت شركة (إتش إم دي جلوبال) HMD Global يوم الثلاثاء هاتفها الذكي الجديد (نوكيا سي12 برو) Nokia C12 Pro، الذي، حاله حال هواتف السلسلة الأخرى، يستهدف ذوي الدخل المحدود.

ويأتي هاتف (نوكيا سي12 برو) الجديد بوصفه نسخة محسنة من هاتف (نوكيا سي12) الذي أعلنت عنه الشركة الفنلندية في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ويعمل بالنسخة المخففة من نظام التشغيل أندرويد Android 12 Go Edition.

وكانت (إتش بي جلوبال) قد أطلقت (نوكيا سي12) ليكون خلفًا لهاتف (نوكيا سي10) Nokia C10، الذي أُطلق مطلع عام 2021.

ويقدم (نوكيا سي12 برو) المواصفات ذاتها لهاتف (نوكيا سي12)، ولكن مع بطارية قابلة للإزالة بسعة كبرى قدرها 4,000 ميلي أمبير في الساعة، وخيار إضافي من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويأتي الهاتف مع شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بقياس 6.3 بوصات وبدقة 1,600×720 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9 وكثافة 278 بكسل في البوصة.

ويحوي الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع Unisco SC9863A1 يعمل بتردد 1.6 جيجاهرتز ويأتي مع وحدة معالجة الرسومات IMG8322. كما يحوي ذاكرة وصول عشوائي بحجم 2 جيجابايت، أو 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

ويقدم (نوكيا سي12 برو) كاميرتين دقة الخلفية 8 ميجابكسل مع دعم ميزة التركيز البؤري التلقائي، والأمامية 5 ميجابكسل، وهي تأتي ضمن قطع في أعلى الشاشة.

ويدعم هاتف (إتش إم دي جلوبال) HMD Global الجديد شبكات الجيل الرابع LTE، وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الشبكات اللاسلكية Wi-Fi b/g/n، وهو يأتي مع منفذ لسماعات الأذن التقليدية.

ولجعل الهاتف متينًا صنعت الشركة جسمه من مادة البولي كاربونات وأضافت زجاجًا مُقسًّى إلى الواجهة لحماية الشاشة. ويدعم الهاتف مقاومة الغبار ورذاذ الماء وفق معيار IP52.

وتتعهد الشركة بتوفير عامين من التحديثات الأمنية الفصلية، ولا معلومات عن تحديثات نظام التشغيل.

هذا، وسيُباع هاتف (نوكيا سي12 برو) بثلاثة ألوان: الأخضر، والأزرق، والبني، وذلك بسعر يعادل 85 دولارًا أمريكيًا لخيار 2 جيجابايت، وبسعر يعادل 90 دولارًا أمريكيًا لخيار 3 جيجابايت، وسيُباع أولًا في الهند ثم في أسواق أخرى قريبًا.