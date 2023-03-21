ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي، في ربط الملايين من متعلمي اللغات في جميع أنحاء العالم. وبغض النظر عن اللغة الجديدة التي ترغب في تعلمها ستجد مجموعة واسعة من الموارد في وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتك في تحقيق هدفك.

إليك 5 نصائح لتعلم لغة جديدة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي:

1- انضم إلى المجموعات الخاصة بتعلُّم اللغات في فيسبوك:

في تطبيق فيسبوك، ستجد مجموعات لكل لغة تقريبًا، وستجد مجموعات للمغتربين الذين انتقلوا حديثًا إلى دولة جديدة ويتطلعون إلى تحسين مهاراتهم في اللغة الجديدة التي يتعلمونها.

للعثور على مجموعات فيسبوك الصحيحة، يمكنك إجراء بحث بسيط عبر محركات البحث، أو عن طريق أداة البحث المدمجة في تطبيق فيسبوك. وللقيام بذلك، انتقل إلى تبويب المجموعات في فيسبوك واكتب اسم اللغة التي تريد تعلمها في مربع البحث وستحصل بعد ذلك على قائمة بالمجموعات ذات الصلة.

إذا كنت تتعلم لغة جديدة في معهد محلي، فيمكنك أيضًا إنشاء مجموعتك الخاصة في فيسبوك للتواصل مع زملائك في الفصل. وللقيام بذلك، انتقل إلى تبويب (المجموعات) Groups في فيسبوك، ثم اختر ( إنشاء مجموعة جديدة) Create New Group. يمكنك بعد ذلك تعديل الإعدادات والبدء بدعوة الأعضاء.

2- انضم إلى Reddit:

يُعد موقع Reddit مصدر ممتاز لتعلم اللغات حيث ستجد ما يُسمى (subreddits) وهي مجموعات أو مجتمعات مخصصة لموضوعات معينة، منها ما هو مخصص لتعلم لغة محددة، وعندما تنضم إلى إحدى تلك المجموعات ستجد الكثير من النصائح المفيدة من المتعلمين الآخرين.

للعثور على subreddit، انتقل إلى شريط البحث في الجهة العلوية واكتب اسم اللغة التي ترغب في تعلمها، وبعد تحميل نتائج البحث، ابدأ بالانضمام إلى المجموعات الخاصة بتعلم تلك اللغة، وانضم أيضًا إلى المجموعات الثقافية للأشخاص الذي يتحدثون تلك اللغة لمعرفة المزيد عن العادات والمصطلحات العامة.

3- تواصل مع متحدثين أصليين للغة التي تريد تعلمها:

من أفضل الطرق لتعلم لغة بسرعة هي التواصل مع المتحدثين الأصليين. ويمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي مكانًا رائعًا للعثور على هؤلاء الأشخاص. قد تحتاج إلى البحث والتواصل مع عدد من الأشخاص، ولكن في النهاية، ستجد شخصًا على استعداد لتخصيص بعض الوقت لمساعدتك في تعلم لغته.

عند التواصل مع أحد المتحدثين الأصليين في وسائل التواصل الاجتماعي، ركز في بناء صداقة معه، وإذا كنت في المدينة نفسها التي يعيش فيها، فاعرض عليه مقابلته في مكان ما مناسب لإجراء محادثة معه.

4- أنشئ محتوى في وسائل التواصل الاجتماعي باللغة التي ترغب في تعلمها:

حاول إنشاء مشاركات في مواقع التواصل الاجتماعي باللغة التي ترغب في تعلمها، واكتب تعليقات بتلك اللغة أيضًا. سيساعدك ذلك في تعزيز مهارة التحدث والكتابة باللغة الجديدة.

تتوفر الكثير من الخيارات عندما يتعلق الأمر بإنشاء المحتوى. على سبيل المثال: في تطبيق توتير، يمكنك كتابة بعض تغريداتك باللغة التي تتعلمها. وفي تطبيق إنستاجرام، يمكنك تنزيل صورة وكتابة تسميات توضيحية باللغة التي تتعلمها أو تسجيل مقطع فيديو قصير وأنت تتحدث بتلك اللغة وتنزيله في شكل ريلز (Reels) أو قصة (Story).

5- غيّر لغة التطبيقات:

تحتوي جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي الكبيرة على إعدادات داخل التطبيق لتغيير اللغة. على سبيل المثال: إذا أردت تغيير اللغة في تطبيق إنستاجرام انتقل إلى (الحساب) Account، ثم اختر (اللغة) Language. ستظهر بعد ذلك قائمة بجميع اللغات التي يمكنك استخدامها.

يمكنك أيضًا تغيير لغات تطبيقات متعددة في وقت واحد باستخدام إعدادات هاتفك. انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم (عام) General، ثم اختر (اللغة والمنطقة) Language & Region من هناك، سترى قائمة بكل اللغات المتاحة.