ميتا تعلن عن ميزات جديدة لتحقيق أقصى استفادة من المجموعات على واتساب

أعلنت شركة ميتا اليوم الثلاثاء عن إطلاق أداة جديدة في خدمة التراسل الفوري واتساب تزيد من قدرة المشرفين على التحكم في المجموعات.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: «خلال العام الماضي، طرحنا ميزة (المجتمعات) Communities، وذلك لمساعدة الناس على تحقيق أقصى استفادة من مجموعاتهم على واتساب».

وأشارت ميتا إلى أنها أرادت منذ طرح الميزة توفير المزيد من الأدوات للمشرفين والمستخدمين على حد سواء. «ويسرنا اليوم الإعلان عن طرح بضعة تغييرات جديدة أجريناها لنزيد من قدرة المشرفين على إدارة المجموعات ونزيد من سهولة تصفحها للجميع».

ومع انضمام المزيد من الناس إلى المجتمعات، تأتي الميزة الجديدة في إطار سعي ميتا إلى زيادة قدرة المستخدمين على التحكم في خصوصية مجموعاتهم.

وأوضحت الشركة أن الأداة تمنح المشرفين القدرة على تحديد من يمكنه الانضمام إلى المجموعة. فحينما يقرر المشرف مشاركة رابط دعوة الانضمام إلى مجموعته، أو يقرر السماح بالانضمام إلى مجموعته في أحد مجتمعات واتساب، فإنه سيتمتع الآن بإمكانات كبرى للتحكم في من يمكنه الانضمام.

وأشارت ميتا إلى أن الناس يُجرون في المجموعات بعضًا من أكثر المحادثات خصوصية «ومن المهم أن يتمتع المشرفون بالقدرة على تحديد من يمكنه الانضمام أو عدم الانضمام بسهولة تامة».

ومع نمو المجتمعات ومجموعاتها الكبرى، قالت ميتا: «نرغب في أن نسهّل على الناس معرفة المجموعات المشتركة مع الآخرين. سواء كنت تحاول تذكر اسم مجموعة تعرف أنك تشاركها مع شخص ما أو كنت تريد رؤية المجموعات التي انضممتما إليها، يمكنك الآن البحث بسهولة عن اسم جهة اتصال لرؤية المجموعات المشتركة بينكما».

وقالت ميتا إنها ستبدأ طرح هذه الميزات عالميًا على مدار الأسابيع المقبلة، وذلك مع الاستمرار في تطوير أدوات جديدة لتمثل المجموعات أفضل تجربة للمشرفين والأعضاء على حد سواء.

وفي إطار سعي ميتا إلى تسهيل تجربة المجموعات في واتساب، أفاد موقع WABetaInfo في وقت سابق من شهر آذار/ مارس الجاري بأن خدمة التراسل الفوري تختبر حاليًا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعيين تاريخ لانتهاء المجموعات.

وقال الموقع حينئذ إن واتساب تعمل على ميزة جديدة اسمها (المجموعات المنتهية) Expiring groups التي تسمح للمستخدمين بتعيين «تاريخ محدد لانتهاء» مجموعاتهم.