مايكروسوفت تجلب نموذج DALL∙E إلى بينج لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الثلاثاء عن جلب نموذج الذكاء الاصطناعي DALL∙E، الذي يُنشئ صورًا من تعليمات نصية، إلى محرك البحث بينج الجديد ومتصفح الويب إيدج.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد أطلقت الشهر الماضي الإصدار الجديد، المدعوم بروبوت الدردشة الذائع الصيت (شات جي بي تي) ChatGPT، من محرك بينج ومتصفح إيدج، وذلك بهدف تمكين المستخدمين من الحصول على نتائج بحث محسنة، وأجوبة كاملة لاستعلاماتهم، وتجربة جديدة للدردشة، والقدرة على إنشاء المحتوى.

وقال (يوسف مهدي)، نائب رئيس الشركة ورئيس قسم التسويق للمستهلكين، لدى مايكروسوفت في منشور على مدونة الشركة: «لقد رأينا بالفعل أن الدردشة تعيد اختراع طريقة الناس في البحث بأكثر من 100 مليون دردشة حتى الآن. ولقد رأينا الناس يستخدمون الدردشة بعدة طرق، بدءًا من تحسين الإجابات عن الأسئلة المعقدة إلى استخدامها كشكل من أشكال الترفيه، أو للإلهام الإبداعي».

وأضاف (مهدي): «ننتقل اليوم بتجربة الدردشة إلى المستوى التالي من خلال جعل بينج الجديد يركز أكثر على الصور».

وأعلنت مايكروسوفت عن جلب ميزة (منشئ الصور لبينج) Bing Image Creator، وميزة (القصص) Stories المرئية الجديدة القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إصدار مُحدّث من (بطاقات المعرفة) Knowledge Cards، إلى محرك بينج الجديد ونسخة المعاينة من متصفح إيدج.

وأوضحت الشركة أن ميزة Bing Image Creator تقوم على الإصدار المتقدم من نموذج DALL∙E من شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي (أوبن أي آي) OpenAI، وهي تتيح لك إنشاء صورة ببساطة من خلال استخدام الكلمات فقط لوصف الصورة التي تريد رؤيتها. «ومعها، أصبح الآن بإمكانك توليد محتوى مكتوبًا ومرئيًا في مكان واحد، وذلك ضمن الدردشة».

وأشارت مايكروسوفت إلى أن الأبحاث تؤكد أن الدماغ البشري يعالج المعلومات المرئية أسرع بنحو 60 ألف مرة من المعلومات النصية، مما يجعل الأدوات المرئية طريقة مهمة يبحث الناس من خلالها وينشئون ويفهمون.

وقالت الشركة إن ميزة Bing Image Creator ستكون مدمجة بالكامل في محرك بينج الجديد، وستُطلق مبدئيًا في الوضع الإبداعي Creative ثم ستُتاح لاحقًا في الوضع المتوازن Balanced والوضع الدقيق Precise. وبكتابة وصف للصورة، وتوفير سياق إضافي، مثل: الموقع أو النشاط، واختيار نمط فني، ستنشئ الميزة «صورة من خيالك».

وأضافت مايكروسوفت أن نسخة تجريبية من Bing Image Creator ستتوفر أيضًا في متصفح إيدج، مما يجعله المتصفح الأول والوحيد الذي يحتوي على مولد للصور مدمج ومدعوم بالذكاء الاصطناعي. ولاستخدام Bing Image Creator في إيدج، ما عليك سوى النقر على رمز Bing Image Creator في الشريط الجانبي لإنشاء صورتك أو الاستدعاء من دردشة بينج في إيدج.

وللحدّ من إساءة الاستخدام المحتملة لمنشئ الصور، أكدت مايكروسوفت أنها تعمل مع شريكتها (أوبن أي آي)، التي طوّرت DALL∙E، لتقديم تجربة تشجع على الاستخدام المسؤول لـ Image Creator. فعلى سبيل المثال، وضعت الشركة عناصر تحكم تهدف إلى الحد من إنتاج صور ضارة أو غير آمنة. وإذا اكتشف نظامها إمكانية إنشاء صورة ضارة من خلال النص المقدم، فإنه يحظر النص ويحذر المستخدم.

كما تضيف الشركة رمزًا معدلًا من بينج في الزاوية اليسرى السفلى لكل صورة يُنشئها Bing Image Creator، للمساعدة في الإشارة إلى مصدرها.

وأوضحت مايكروسوفت أن ميزة (القصص) Stories المرئية القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي توفر للمستخدمين طريقة أكثر تفاعليةً للبحث عن المحتوى والتفاعل معه، وذلك من خلال الصوت ومقاطع الفيديو القصيرة.

وقالت الشركة إن الإصدار الجديد من بطاقات المعرفة Knowledge Cards 2.0 هو تجربة مستوحاة من الرسوم البيانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي توفر حقائق ماتعة ومعلومات أساسية في لمحة. وقد حُدِّثت لتشمل محتوى تفاعليًا وديناميكيًا، مثل: المخططات، والرسوم البيانية، والجداول الزمنية، والقصص المرئية، والمزيد.

وقالت مايكروسوفت إنها ستطلق ميزة Bing Image Creator المدمجة في دردشة بينج لمستخدمي Bing Preview على كل من سطح المكتب والأجهزة المحمولة بدءًا من اليوم. وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا في Bing Preview، فيمكنهم تجربة الميزة الآن على bing.com/create لمستخدمي بينج باللغة الإنجليزية من أي مكان في العالم. وستدعم الشركة المزيد من اللغات بمرور الوقت.