لماذا يجب على مستخدمي هواتف سامسونج و Pixel تحديث هواتفهم حالًا؟

أعلن فريق (بروجكت زيرو) Project Zero التابع لشركة جوجل ع وجود ما يصل إلى 18 ثغرة أمنية تؤثر بشكل مباشر في هواتف أندرويد التي تصنعها سامسونج وجوجل، وقد مُيزت هذه الثغرات الأمنية على أنها خطيرة، مما يعني أنها تتطلب تصحيحًا فوريًا، وإلا سيكون هاتفك في خطر.

فما هي هذه الثغرات وما هي الهواتف المتضررة منها، وكيف تحمي هاتفك منها؟

أولًا؛ ما هي الثغرات الأمنية التي اكتشفها فريق جوجل؟

أعلن فريق جوجل عن وجود 18 ثغرة أمنية في أجهزة مودم (Exynos) وهي المستخدمة في هواتف جوجل Pixel 6، وPixel 7 التي تعمل بشرائح (Tensor)، بجانب عدد من هواتف سامسونج التي تعمل بمعالجات Exynos.

ولكن الخطير في الأمر أن هناك أربع ثغرات من هذه الثغرات يمكن أن تتسبب في مشكلات خطيرة في الأجهزة التي تعمل بهذه الشرائح سواء كانت هواتف أو أجهزة قابلة للارتداء مثل: الساعات الذكية، إذ إنها تتيح للمتسلل اختراق هاتفك عن بُعد دون الحاجة إلى تفاعلك مع أي شيء – مثل الضغط على رابط أو فتح ملف ضار – فكل ما يحتاجه المتسلل هو معرفة رقم هاتفك فقط لإنشاء اختراق لهاتفك عن بُعد.

ثانيًا؛ ما هي الأجهزة المعروفة المتأثرة بهذه الثغرات؟

سلسلة هواتف Galaxy S22.

هاتف Galaxy M33.

هاتف Galaxy M13.

هاتف Galaxy M12.

هاتف Galaxy A71.

هاتف Galaxy A53.

هاتف Galaxy A33.

هاتف Galaxy A21.

هاتف Galaxy A13.

هاتف Galaxy A12.

هاتف Galaxy A04.

هاتف Galaxy A13.

سلسلة هواتف Vivo S16 و S15 و S6 و X70 و X60.

جميع الأجهزة القابلة للارتداء التي تستخدم شرائح Exynos W920، مثل: ساعات سامسونج Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 5.

الجدير بالذكر أن هذه الثغرات تهدد هواتف سامسونج Galaxy S22 التي تعمل بمعالجات سامسونج Exynos، وليس تلك التي تعمل بمعالجات سنابدراجون.

هواتف جوجل المتاثرة:

سلسلة هواتف Pixel 6.

سلسلة هواتف Pixel 7.

ثالثًا؛ كيف يمكنك حماية هاتفك؟

أصدرت جوجل تحديث شهر مارس (March pixel update 2023) لتصحيح هذه الثغرات الأمنية، لذلك إذا كنت تستخدم أحد هواتف جوجل بكسل، يجب عليك تثبيت هذا التحديث حالًا من خلال الإعدادات.

التحقق من وجود تحديثات على هواتف سامسونج:

إذا كنت تستخدم جهاز سامسونج وهو من بين الأجهزة المتأثرة بهذه الثغرات، فتأكد من تثبيت آخر تحديث أطلقته سامسونج في جهازك.

انتقل إلى الإعدادات في هاتفك.

اضغط على خيار (تحديثات البرامج) Software updates أو (تحديثات النظام) System updates، على حسب طراز جهازك.

في حالة توفر تحديث؛ اضغط على خيار (تنزيل وتثبيت) Download and install، ثم بعد انتهاء عملية التنزيل اضغط على خيار (تثبيت الآن) Install Now.

يمكنك أيضًا تفعيل خيار التنزيل التلقائي للتحديث عبر شبكة الواي فاي Wi-Fi، لأنه عند تشغيل هذا الخيار، سيُحدث هاتفك أو جهازك اللوحي تلقائيًا عندما يكون متصلاً بشبكة الواي فاي، وإذا لم يكن هذا الخيار مفعلًا، فستحتاج إلى تحديث جهازك يدويًا.

إذا رأيت تصحيح الأمان في لشهر مارس 2023 مدرجًا، فمن الجيد البحث عن 5 ثغرات من الثغرات الأمنية، وهي: (CVE-2023-26072)، و(CVE-2023-26073)، و(CVE-2023-26074)، و(CVE-2023-26075)، و(CVE-2023-26076) للتأكد من أن هذا التحديث يتضمن تصحيح الثغرات الخطيرة التي تؤثر في هاتفك.

رابعًا؛ ماذا الذي يجب عليك فعله إذا لم يصل التحديث لهاتفك بعد؟

إذا لم يتلق هاتفك التحديث بعد، فستحتاج إلى إيقاف تشغيل المكالمات الصوتية عبر شبكات الهاتف (VoLTE calls) وعبر الواي فاي. للقيام بذلك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- في هواتف جوجل بكسل:

انتقل إلى (الإعدادات) Setting في هاتفك.

اضغط على خيار (الشبكة والإنترنت) Network & internet.

ابحث عن خيار ( المكالمات والرسائل القصيرة ) Calls & SMS، واضغط عليه، وضمن عطّل خيار (استخدام مكالمات الواي فاي) Use Wi-Fi calling.

) Calls & SMS، واضغط عليه، وضمن عطّل خيار (استخدام مكالمات الواي فاي) Use Wi-Fi calling. ثم ابحث عن خيار (VoLTE calls) وعطله أيضًا.

2- في هواتف سامسونج:

انتقل إلى (الإعدادات) Setting في هاتفك.

اضغط على خيار (الاتصالات) Connections، ثم عطل خيار (مكالمات واي فاي) Wi-Fi Calling.

عد إلى الإعدادات مرة أخرى؛ ثم اضغط على خيار (شبكات المحمول) Mobile networks، وابحث عن خيار (VoLTE calls) وعطله أيضًا.

ولكن يعتمد وجود إعدادات VoLTE تمامًا على شركة الاتصالات التي تتعامل معها، لذلك إذا لم تجد الإعداد فمن المحتمل ألا يكون هناك أي شيء يمكنك القيام به لإيقاف تشغيله.

طالما أوقفت تشغيل المكالمات الصوتية عبر شبكات الهاتف (VoLTE) وعبر شبكة الواي فاي، يجب أن يكون جهازك أكثر حماية من ثغرة Exynos، ولكن تابع وصول أي تحديثات إلى جهازك خلال الأيام المقبلة وثبتها فور وصولها إلى جهازك.