كيفية تحويل مقطع فيديو إلى ملف GIF في آيفون وآيباد

أصبحت ملفات GIF المتحركة عنصرًا أساسيًا في الإنترنت، ويمكن العثور عليها في شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة وغيرها، وتُستخدم غالبًا للتعبير عن المشاعر أو توصيل الأفكار أو لمجرد إضحاك الناس.

نظرًا إلى أنها قصيرة جدًا، تُحمّل ملفات GIF بسرعة وتُشغّل تلقائيًا، لذا فهي تنقل ما تريده بشكل فوري وبدون جهد من المشاهد. ويمكن لأي شخص تحويل مقطع فيديو إلى ملف GIF باستخدام أحد التطبيقات المصممة لهذا الهدف، ولكن إذا كنت تمتلك هاتف آيفون أو آيباد يمكنك تحويل مقاطع الفيديو إلى ملف GIF بسرعة وسهولة عبر تطبيق Shortcuts المدمج في تلك الأجهزة، وسنوضح فيما يلي كيفية القيام بذلك:

كيفية تحويل مقطع فيديو إلى ملف GIF في آيفون وآيباد

لتحويل مقطع فيديو إلى ملف GIF في آيفون وآيباد افتح تطبيق Shortcuts، ثم اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تبويب (المعرض) Gallery، ثم اكتب في مربع البحث ( Video to GIF) ، ثم انقر فوق الاختصار الذي سيظهر في نتائج البحث، ثم انقر فوق زر (إضافة اختصار) Add Shortcut . انتقل إلى تبويب My Shortcuts ثم شغّل الاختصار عن طريق النقر فوق البطاقة التي تحمل اسمه. ستظهر لك قائمة بمقاطع الفيديو من معرض الصور في جهازك، والتي يمكنك تحويلها إلى ملفات GIF. اختر مقطع الفيديو الذي تريد تحويله إلى GIF. إذا كان مقطع الفيديو الذي اخترته طويلاً جدًا، فسيُطلب منك اقتطاع جزء منه عن طريق سحب طرفي مقطع الفيديو. بعد ذلك، اضغط فوق (حفظ) Save. سيظهر لك مقطع الفيديو في شكل ملف GIF، انقر فوق زر (مشاركة) Share الظاهر في الجهة السفلية، ثم اختر (حفظ الصورة) Save Image أو شارك ملف GIF عبر أحد التطبيقات المتوفرة في جهازك. وبعد الانتهاء من الحفظ أو المشاركة، انقر فوق (تم) Done.

إذا كنت تريد المزيد من الخيارات عند إنشاء ملف GIF، يمكنك استخدام تطبيق مخصص لإنشاء ملفات GIF مثل: تطبيق GIPHY. وهو تطبيق مجاني مُتاح لمُستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور يتضمن خيارات إضافية لإنشاء ملفات GIF مثل: الملصقات والتأثيرات التي يمكن إضافتها إلى تلك الملفات.