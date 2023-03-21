كيفية استرجاع حساب سناب شات المخترق

جعلت شعبية تطبيق سناب شات في جميع أنحاء العالم هذه الشبكة الاجتماعية العصرية هدفًا رئيسيًا لمجرمي الإنترنت، وقد يتعرض الكثير من مستخدمي سناب شات إلى مشكلة اختراق حساباتهم. فإذا واجهت هذه المشكلة ولم تتمكن من الوصول إلى حسابك، يمكنك الاستعانة بإحدى الطرق التالية لاسترجاع حسابك في سناب شات:

1- كيفية استرجاع حساب سناب شات إذا لم يتغير عنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك:

إذا لم تتغير تفاصيل الاتصال بحسابك، فاستخدم ميزة (نسيت كلمة المرور) Forgot Your Password في سناب شات، لإعادة تعيين بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق سناب شات في هاتفك، ثم انقر فوق زر (نسيت كلمة المرور) Forgot Your Password. سيسألك سناب شات إذا كنت تريد تأكيد هويتك عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني. إذا اخترت رقم الهاتف، ستصل رمز لمرة واحدة (OTP) إلى رقم هاتفك عبر الرسائل النصية القصيرة، وإذا أردت تأكيد هويتك عن طريق البريد الإلكتروني فستصلك رسالة تتضمن رابط التحقق في بريدك الإلكتروني. أدخل رمز التأكيد الذي وصل إلى هاتفك، أو انقر فوق رابط التحقق الذي وصل إلى بريدك الإلكتروني. حدّث بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك. واختر كلمة مرور قوية تتضمن أحرف وأرقام ورموز، وتجنب استخدام كلمات مرور قريبة من الكلمة القديمة.

2- كيفية استرجاع حسابك في سناب شات إذا تغيّر عنوان بريدك الإلكتروني ورقم الهاتف:

إذا غيّر مخترق حسابك في سناب شات تفاصيل الاتصال الخاصة بك، سيكون لديهم تحكم كامل في روابط التحقق من ملفك الشخصي. ولن تعمل ميزة (نسيت كلمة المرور) Forgot Your Password. في هذه الحالة، سيتعين عليك الاتصال بدعم سناب شات مباشرة، باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى صفحة دعم سناب شات في متصفح الويب لأنك لن تتمكن من الوصول إليها عبر التطبيق بعد اختراق حسابك. انتقل إلى تبويب (تم اختراق حسابي) My Account is Compromised ستجد فئات متعددة لحالات اختراق الحساب. انقر فوق خيار (لا يمكنني الوصول إلى حسابي) I can’t access my account ثم اختر (أعتقد أن حسابي قد تعرض للاختراق) I think my account was compromised. سيظهر لك نموذج اتصال، اكتب فيه اسم المستخدم ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني واكتب وصف لحالة الاختراق. يجب أن تستجيب شركة سناب شات في غضون خمسة إلى عشرة أيام عمل.

ماذا تفعل إذا اخترق المتسللون حسابات متعددة؟

إذا غيّر المتسللون تفاصيل استرداد حسابك، سيتحكمون في جميع روابط التحقق التي تصل، وقد يساعدهم ذلك في الوصول إلى حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

في تلك الحالات، اطلب المساعدة من المتخصصين القانونيين والمتخصصين في الأمن السيبراني واحترس من الأنشطة المشبوهة في حساباتك عبر تطبيقات التواصل الاجتماعية والتطبيقات الخاصة بالخدمات المصرفية والبريد الإلكتروني.

وقد ينتحل المتسللون شخصيتك ويخدعون جهات الاتصال الخاصة بك، لذ أخبر عائلتك وأصدقائك وجهات الاتصال الأخرى بأن حسابك تعرضت للاختراق. وإذا هدد المتسللون بتسريب صورك الخاصة أو معلوماتك الشخصية، فاطلب المساعدة القانونية فورًا.

ولتجنب التعرض للاختراق مرة أخرى، استخدم كلمة مرور قوية وطويلة ويصعب تخمينها، ولا تستخدم كلمة المرور الخاصة بحسابك في سناب شات في حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. وفعّل ميزة المصادقة الثنائية، وهي ميزة اختيارية تحافظ على أمان حسابك في سناب شات.