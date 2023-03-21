كل ما تود معرفته عن خدمة آبل الجديدة لشراء آيفون عبر مكالمة فيديو

أعلنت شركة آبل خلال الأسبوع الماضي عن خدمة جديدة عبر موقعها الإلكتروني تُسمى (تسوق مع متخصص عبر الفيديو) Shop with a Specialist over Video، التي تتيح للمستخدم التواصل عبر الفيديو مع أحد أعضاء فريق البيع في شركة آبل الذي يمكنه مساعدته في اختيار آيفون المناسب لاحتياجاته وميزانيته.

تتيح الخدمة الحصرية والمجانية عبر موقع آبل الإلكتروني، والمتوفرة حاليًا في الولايات المتحدة فقط للمستخدمين بدء مكالمة فيديو أحادية الاتجاه – إذ يمكن للعميل رؤية المتخصص ولكن ليس العكس – مع أحد أعضاء فريق البيع لطلب مشورة الشراء والاستعلام عن صفقات شركات الاتصالات وإجراء عملية شراء في النهاية.

تتعهد شركة آبل بأن تكون جلسة الفيديو آمنة، لذلك أتاحت مكالمة الفيديو أحادية الاتجاه، إذ ستتمكن من رؤية المتخصص وشاشته المشتركة أثناء إرشادك، ولكن لن يتمكن المتخصص من رؤيتك.

قالت (كارين راسموسن) Karen Rasmussen رئيسة قسم البيع عبر الإنترنت في شركة آبل: “نحن نبتكر باستمرار طرق جديدة لتقديم تجربة مخصصة لعملائنا، ونلتقي بهم أينما كانوا لتقديم أفضل ما لدينا، لذلك فإن أعضاء فريقنا متحمسون للتواصل مع العملاء من خلال خدمة التسوق مع متخصص عبر الفيديو، وتقديم خدمة استثنائية يتعرفون فيها العملاء على أفضل آيفون يناسبهم”.

بالنظر إلى عدد طرز هواتف آيفون التي تبيعها آبل حاليًا عبر موقعها الإلكتروني إذ تبيع أكثر من 7 طرز من آيفون، وتقدم أيضًا ألوان أكثر من أي وقت مضى، يجب أن تفيد هذه الخدمة الاستشارية الجديدة العملاء الذين يعانون من ارتباك الشراء ولا يمكنهم السفر إلى متجر آبل.

شراء آيفون عبر الخدمة الجديدة:

يمكن للعملاء الآن زيارة موقع apple.com/shop/buy-iphone، وبنقرات قليلة فقط يمكنهم التواصل مع متخصص من فريق البيع للحصول على خدمة عالية المستوى ونصائح حول اختيار أفضل طراز آيفون. بمجرد الاتصال؛ يمكنك مقارنة الميزات والألوان والأحجام والعثور على أفضل صفقة من خلال برنامج (Apple Trade In) أو شركة الاتصالات التي تتعامل معها.

ملاحظة: هذه الخدمة متاحة في موقع آبل الإلكتروني خلال ساعات العمل من 7 صباحًا حتى 7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ.

يقتصر التسوق مع متخصص عبر الفيديو حاليًا على قسم آيفون من آبل، وتخطط آبل للتوسع في المنتجات ولكن هذه الخطوة ستعتمد على الأرجح على مدى نجاح هذه الخدمة مع آيفون.

بالإضافة إلى هذه الخدمة يستمر متجر آبل في السماح للعملاء بالتواصل مع متخصص عبر الهاتف أو الدردشة عبر الإنترنت أو جلسات لغة الإشارة على مدار 24 ساعة في اليوم.