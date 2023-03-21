جوجل بلاي يُطلق ميزة مزامنة التطبيقات بين أجهزة المستخدم

أطلقت شركة جوجل اليوم مجموعةً من الميزات الجديدة لمتجر تطبيقاتها في أجهزة أندرويد (جوجل بلاي) Google Play Store. وتهدف الميزات الجديدة إلى تسهيل عملية تنزيل وتحديث التطبيقات بالنسبة لمُستخدمي الأجهزة المتعددة.

ووفقًا لما نقله موقع Android Police، تتيح ميزة مزامنة التطبيقات إمكانية التنزيل التلقائي لتطبيقات المُستخدم إلى جميع أجهزته. على سبيل المثال، في حال تنزيل أي تطبيق على الهاتف، يعمل المتجر على تنزيل التطبيق نفسه على الهاتف الآخر أو الحاسوب اللوحي للمستخدم، طالما كانت الأجهزة تستخدم حساب جوجل نفسه.

ويمكن الوصول إلى الميزة من خلال الخيار (مزامنة التطبيقات إلى الأجهزة) Sync apps to devices المتوفر في قائمة “إدارة التطبيقات والأجهزة” ضمن جوجل بلاي. وفي حال تفعيل هذا الخيار، يمكن للمستخدم الوصول إلى قائمة بكل أجهزته، واختيار الأجهزة التي يرغب بمزامنة تطبيقاتها مع تطبيقات جهازه الرئيسي. ما يريح المستخدم من عبئ تنزيل تطبيقاته بشكلٍ مُنفصل لكل جهازٍ من أجهزته.

إضافةً إلى يمكن تفعيل خيار المزامنة مع الساعات الذكية بنظام Wear OS أو أجهزة التلفاز الذكي بنظام Google TV، وفي حال تنزيل المُستخدم لتطبيق معيّن إلى هاتفه، يعمل المتجر على تنزيل التطبيق نفسه بشكلٍ تلقائي على الساعة وجهاز التلفاز، في حال توفّرت نسخة من التطبيق متوافقة مع الأجهزة الأجهزة المذكورة.

ومن الجدير بالذكر أن الميزة الجديدة لا تدعم مزامنة التطبيقات المنزلة سابقًا، أي أنها تعمل فقط مع التطبيقات المُنزّلة بعد تفعيل الميزة. إلا أن المتجر يوفر خيارًا يمكّن المستخدم من تنزيل التطبيقات التي يختارها إلى أجهزته الأخرى من خلال خيار المزامنة في جهازه الرئيسية. كما أن الميزة لا تدعم التحديث التلقائي للتطبيقات على جميع الأجهزة، ويجب على المستخدم تحديث تطبيقاته على أجهزته المختلفة بشكل يدوي.