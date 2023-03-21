ثغرة تهدد خصوصية المُستخدمين أدت إلى تعطّل ChatGPT أمس

كشفت شركة OpenAI في تصريحٍ لموقع (بلومبيرغ) الإلكتروني، أن سبب تعطّل خدمة ChatGPT لعدة ساعات يوم أمس الإثنين كان بسبب ثغرة برمجية أدت إلى كشف عناوين محادثات المُستخدمين.

وقالت الشركة إنها عطّلت الخدمة بشكلٍ متعمّد بسبب الثغرة التي أدت إلى ظهور العناوين الخاصة بسجل محادثات المستخدمين مع ChatGPT بشكلٍ عشوائي لدى مُستخدمين آخرين.

ويُمكن لمُستخدمي ChatGPT العودة إلى سجل محادثاتهم السابقة مع ChatGPT من خلال الشريط الجانبي الظاهر ضمن الصفحة الرئيسية للموقع، حيث تولّد الخدمة بشكلٍ تلقائي عنوانًا لكل مُحادثة لتسهيل العودة إليها لاحقًا. وأكدت OpenAI أن الخطأ الذي حصل أدى إلى كشف عناوين المحادثات فقط، ولم يؤدِّ إلى تسريب المحادثات نفسها.

وتنبّهت الشركة إلى المشكلة بعد أن نشر بعض مستخدمي ChatGPT لقطات شاشة على شبكات التواصل الاجتماعي تُظهر عناوين لمحادثات لم يجروها بأنفسهم، ظهرت ضمن الشريط الجانبي للتطبيق.

وأوضحت الشركة أنها سارعت إلى إغلاق الخدمة بشكلٍ مؤقت للحفاظ على خصوصية المستخدمين ريثما تتمكن من حلّها. ولم تكشف الشركة عن أي تفاصيل تقنية حول سبب ظهور هذه المشكلة.

وأعرب عدد كبير من مستخدمي ChatGPT أمس عن استيائهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي من خلل في الخدمة؛ يتمثل في عدم قدرتهم على تسجيل الدخول، وبطء شديد في معالجة الطلبات. وانسحب هذا الخلل على المشتركين في الخدمة المدفوعة من منصة الذكاء الاصطناعي الشهيرة ChatGPT Plus، الذين عبروا عن استيائهم من عدم إمكانية الوصول إلى الخدمة أو البطء الكبير في الخدمة، الذي استمر لعدة ساعات.

وتجدر الإشارة إلى الخلل بدأ في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين عندما بدأ المستخدمون من جميع أنحاء العالم بمشاركة لقطات للشاشة وصور توضح توقف الخدمة عن العمل وعدم قدرتهم على الوصول إلى الموقع.

يُذكر أن شركة OpenAI كانت قد كشفت في الآونة الأخيرة عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد GPT-4 الذي يُعد تطويرًا كبيرًا لنموذج GPT-3.5. كما أصدرت الشركة نسخةً من ChatGPT تعتمد على النموذج الجديد الأكثر دقةً وذكاءً من الإصدار السابق، إلا أن النسخة الجديدة ما زالت محصورة بمُشتركي الخدمة المدفوعة من ChatGTP.