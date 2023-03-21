إنفيديا تعلن عن خدمات سحابية جديدة للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة (إنفيديا) Nvidia الأمريكية عن مجموعة من الخدمات السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي، وذلك في مؤتمرها السنوي لتكنولوجيا وحدات معالجة الرسومات GPU Technology Conference. وتهدف الخدمات الجديدة إلى مساعدة الشركات على تطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المتخصصة بتنفيذ المهام في مجالات متنوعة.

وأطلقت الشركة هذه الخدمات تحت علامة Nvidia AI Foundations التي تشمل Nvidia NeMo لنماذج اللغة، و Nvidia Picasso لإنشاء محتوى الصور والفيديو والأشكال الثلاثية الأبعاد. تتضمن الخدمات الجديدة نماذج جاهزة وأطر عمل لمعالجة البيانات وواجهات لبرمجة التطبيقات ودعمًا فنيًا من الفريق الهندسي في إنفيديا.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا (جينسن هوانغ)، في بيان صحفي أن هذه الخدمات ستتيح للشركات تخصيص النماذج الجاهزة باستخدام بياناتهم الخاصة.

وتهدف خدمة NeMo السحابية إلى تحسين نماذج توليد النصوص لتطبيقاتٍ متنوعة، مثل روبوتات الدردشة وتطبيقات البحث وخدمة العملاء. وقالت الشركة إنها ستعمل على تحديث النماذج المتوفرة بانتظام ببيانات تدريب إضافية وتعزيزها بقدرات تزيد من سرعتها وفاعليتها.

أما Nvidia Picasso، فهي خدمة سحابية تركز على نماذج تحويل النص إلى صور ومقاطع فيديو وأشكال ثلاثية الأبعاد. يمكن للعملاء استخدام Picasso لتدريب ونشر النماذج باستخدام بياناتهم الخاصة أو النماذج الجاهزة من إنفيديا. كما أعلنت الشركة عن تعاونها مع (أدوبي) لتطوير الجيل الجديد من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المُعدّة للاستخدام التجاري على منصة Picasso. وستُدمج هذه النماذج في منتجات Adobe Photoshop و Premiere Pro و After Effects كجزء من عائلة Firefly التي كشفت عنها شركة أدوبي اليوم.