أوبو تعلن عن هواتف Find X6 Pro بقدرات مميزة للتصوير

أعلنت شركة (أوبو) Oppo اليوم الثلاثاء عن إطلاق هواتف سلسلة (فايند إكس6) Find X6 الجديدة التي تمتاز بقدرات متقدمة للتصوير، بالإضافة إلى ميزات متقدمة أخرى.

(أوبو فايند إكس6 برو) Oppo Find X6 Pro

تقول شركة أوبو إن (فايند إكس6 برو) يستهل «عصر الكاميرات الثلاث الرئيسية»، إذ تأتي الكاميرات الخلفية الثلاث مع حساسات هي الكبرى في عالم الهواتف الذكية.

فتأتي الكاميرا الأولى العريضة مع حساس بقياس 1 بوصة من نوع (سوني آي إم إكس989) Sony IMX989 الموجود في هاتفي (شاومي 13) Xiaomi 13 و(فيفو إكس90 برو) Vivo X90 Pro، وذلك مع عدسة بقياس 23 ملم وفتحة f/1.8.

وتأتي عدسات التصوير الفائق العرض بقياس 14 ملم وفتحة f/2.2، وذلك مع حساس بقياس 1/1.56 بوصة ومن نوع (سوني آي إم إكس 890) Sony IMX890، وهو من بين أكبر المستشعرات المستخدمة في كاميرات التصوير الفائق العرض حتى الآن.

ثم تأتي الكاميرا الثالثة المخصصة للتقريب مع طول للبعد البؤري المكافئ قدره 65 ملم، ومع الحساس نفسه لكاميرا التصوير الفائق العرض الثانية مع فتحة عدسة f/2.6.

وتحمل الكاميرات العلامة التجارية السويدية الشهيرة للكاميرات ومعدات التصوير السويدية (هاسلبلاد) Hasselblad، وهي مدعومة ببرنامج لضبط الألوان مع ملف الألوان الطبيعية من (هاسلبلاد) Hasselblad Natural Colour، ووضع التصوير الاحترافي Hasselblad Pro Mode، ووضع XPAN التقليدي للقطات البانورامية، بالإضافة إلى الميزات الخاصة بـ (هاسلبلاد)، مثل: وضع تصوير البورتريه Hasselblad Portrait Mode الذي يستفيد من كاميرات التصوير الفائق العرض وتصوير العمق.

وتعمل (أوبو) أيضًا على زيادة إمكانات كاميراتها الجديدة من خلال معالج التصوير (ماري سيليكون إكس) MariSilicon X المخصص، الذي يسمح بالتركيز والدقة على نحو أسرع، بالإضافة إلى نطاق تثبيت الصورة بنسبة 42 في المئة لكاميرا التقريب، التي تقول الشركة إنها علامة رائدة في الصناعة.

وتدعم الكاميرات الثلاث الاندماج العميق لبيانات الصور الخام RAW غير المضغوطة للحصول على وضوح أفضل، ومعلومات الظل والضوء. ويحتوي هاتف (فايند إكس6 برو) على مستشعر طيفي مُحسَّن من 13 قناة للحكم على الإضاءة المحيطة وضبط توازن اللون الأبيض وفقًا لذلك.

وباستخدام الميزات الذكية المدمجة جميعها، سيكون (فايند إكس6 برو) قادرًا على دعم ميزة التقريب الهجين بمعدل 6x مع عدسة التقريب، مع ما تسميه الشركة «الجودة البصرية الكاملة». كما أنها تتيح أيضًا تسجيل الفيديو بدقة (فور كي) 4K بالقدر نفسه في كل من مستويات التكبير الأصلية بمعدل x3 ومعدل x6. كما يمتاز الهاتف بدعم تصوير الفيديو بدقة (دولبي فيجين فور كي إتش دي آر) Dolby Vision 4K HDR.

وتدعم كاميرا التصوير الفائق العرض تسجيل لقطات قريبة على بعد لا يتعدى 4 سم، وتقول أوبو إن معدل الانحراف للعدسات لا يتعدى 1 في المئة.

أما الكاميرا الأمامية لهاتف (فايند إكس6 برو)، فهي تأتي بدقة 32 ميجابكسل مع حساس من نوع (سوني آي إم إكس 709) Sony IMX709، وهو ذاته في سلفه (فايند إكس5 برو). وتأتي الكاميرا مع عدسات بقياس 21 ملم وفتحة f/2.4.

أما فيما يتعلق بمواصفات الهاتف الأخرى، فهي أيضًا متقدمة، إذ يقدم شاشة من نوع (أمولد) AMOLED بقياس 6.82 بوصات وبدقة 3,168×1,440 بكسل مع معدل تردد قدره 120 هرتز. وتدعي أوبو أن شاشة الهاتف هي العليا سطوعًا في العالم بمستوى يصل إلى 2,500 شمعة.

ويحتوي (فايند إكس6 برو) على معالج من نوع (سنابدراجون 8 الجيل 2) Snapdragon 8 Gen 2، كما يحتوي ذاكرة للوصول العشوائي من نوع (إل بي دي دي آر 5 إكس) LPDDR5X بقياس 12 جيجابايت، أو 16 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة للتخزين الداخلي من نوع (يو إف إس 4.0) UFS 4.0 بحجم 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت.

ويمتاز الهاتف أيضًا ببطاريته التي تأتي بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي السريع SuperVOOC باستطاعة 100 واط، التي تشحن الهاتف بنسبة 100 في المئة في 28 دقيقة، وتقنية الشحن اللاسلكي السريع AirVOOC باستطاعة 50 واط، التي تشحن الهاتف بنسبة 100 في المئة في 52 دقيقة.

وتقول أوبو إن البطارية ستحافظ على 80 في المئة من سعتها الأصلية بعد 1,600 دورة شحن، ويمثل هذا الرقم ضعف معيار الصناعة.

ويتوفر هاتف (فايند إكس6 برو) بثلاثة ألوان، هي: البني، والأسود، والأخضر. ويأتي الخيار البني بمزيج من الزجاج الشبيه بالمعدن للقسم العلوي من الظهر، والجلد النباتي للقسم المتبقي. أما قسم الكاميرا فهو مصنوع من الألمنيوم المستخدم في صناعة الطائرات. هذا، ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68.

(أوبو فايند إكس6) Oppo Find X6

يستخدم (فايند إكس6) شريحة من نوع (دايمنسيتي 9200) Dimesnity 9200، ويقدم شاشة بقياس 6.74 بوصات وبدقة 2,772×1,240 بكسل مع معدل تردد قدره 120 هرتز.

ويحافظ الهاتف على الدقة ذاتها البالغة 50 ميجابكسل للكاميرات الخلفية الثلاث، ولكن مع بعض الاختلافات. وتأتي البطارية بسعة 4,800 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي السريع باستطاعة 80 واط، ولكن بدون تقنية الشحن اللاسلكي، ثم إنه يدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP64.

وبرمجيًا، يعمل كلا الهاتفين بنظام التشغيل أندرويد 13 من جوجل مع واجهة المستخدم (كولور أو إس 13.1) ColorOS 13.1 التابعة لشركة أوبو.

هذا، وتعتزم (أوبو) طرح الهاتفين في الصين، وذلك بسعر يعادل 810 يورو لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت من (فايند إكس6 برو)، وبسعر يعادل 880 يورو لخيار 16 جيجابايت/ 256 جيجابايت من الهاتف، وبسعر يعادل 950 يورو لخيار 16 جيجابايت/ 512 جيجابايت. أما هاتف (فايند إكس6) فسيُباع بسعر 610 يورو لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت.