أبرز التطبيقات الإخبارية لمستخدمي أندرويد وآيفون

لم يعد من الصعب الوصول إلى الأخبار العالمية والمحلية يوميًا، ولكن العثور على موقع أو تطبيق شامل يجمع جميع الأخبار من مصادر موثوقة قد يحتاج إلى البحث وبعض الوقت، إذ تتوفر العديد من التطبيقات الإخبارية في متاجر التطبيقات، ولكن ليست جميعها تقدم محتوى إخباري بالمستوى المطلوب، ولا تعرض الأخبار العاجلة فور صدورها، أو لا تقدم أخبار متنوعة من مصادر موثوقة.

ولمساعدتك في الوصول إلى آخر الأخبار العاجلة والأخبار الترفيهية والتقنية والرياضية وغيرها من الأخبار التي تهمك من أفضل ناشري الأخبار، سنذكر فيما يلي 7 من أبرز التطبيقات الإخبارية المُتاحة لمُستخدمي أندرويد وآيفون:

1- تطبيق Feedly:

يُعد تطبيق Feedly أحد أفضل التطبيقات الإخبارية التي تستخدم خدمة (RSS) وهي خدمة تتيح لك الحصول على آخر الأخبار فور ورودها من المواقع التي تفضلها، إذ يعرض هذا التطبيق جميع الأخبار الأساسية من مصادر مختلفة، مما يسمح للمستخدمين بمشاهدة آخر الأخبار من أكثر المواقع الموثوقة.

يستخدم ملايين الأشخاص من أصحاب العمل والمهتمون بمتابعة آخر الأخبار في المجالات المختلفة تطبيق Feedly يوميًا في هواتفهم وأجهزتهم اللوحية لمتابعة المدونات والمجلات والمصادر الأخرى التي تهمهم.

تطبيق Feedly مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Apple News:

Apple News هي منصة إخبارية حصرية لمستخدمي أجهزة آبل. ويأتي تطبيق Apple News مثبتًا سابقًا في أجهزة آيفون وآيباد الحديثة بالإضافة إلى حواسيب ماك. ويمكن لمستخدمي تلك الأجهزة متابعة الأخبار التي تهمهم عبر هذا التطبيق دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق إخباري تابع لجهة خارجية، كما يمكنهم الاشتراك في خدمة +Apple News للوصول إلى مئات المصادر المتميزة للأخبار.

3- تطبيق Google News:

تطبيق (أخبار جوجل) Google News عبارة عن مجمّع أخبار مخصص يسلط الضوء على ما يحدث في العالم وينظمه حتى تتمكن من متابعة واكتشاف المزيد من الأخبار التي تهمك بسرعة.

يتيح هذا التطبيق متابعة مواقع إخبارية محددة للإطلاع على كل ما هو جديد أول بأول، كما يمكنك تخزين الأخبار ومشاركتها عبر رابط مباشرة من التطبيق.

تطبيق Google News مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

4- تطبيق Microsoft Start:

باستخدام Microsoft Start، يمكنك البقاء على اطلاع دائم بالأخبار العاجلة العالمية والمواضيع التي تهمك من مصادر موثوقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك من خلال هذا التطبيق البحث في الويب عبر محرك بينج، حيث ستجد تبويب خاص بمحرك البحث، كما يمكنك التحقق من حالة الطقس في منطقتك وتحديد المواضيع التي تهمك لإظهار آخر الأخبار والتحديثات حولها.

تطبيق Microsoft Start مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

5- تطبيق SmartNews:

SmartNews هو تطبيق إخباري يضم تبويب خاص بالأخبار المحلية في بلدك، بالإضافة إلى تبويب خاص بالأخبار العالمية، وتبويبات أخرى للمواضيع الإخبارية المتنوعة، كالأخبار التقنية، والرياضية، وغيرها.

تطبيق SmartNews مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

6- تطبيق NewsBreak:

باستخدام تطبيق NewsBreak، يمكنك الحصول على تنبيهات إخبارية يومية وتحديثات عن الأحداث الجارية تُرسل مباشرة إلى هاتفك. يضم هذا التطبيق عناصر للتفاعل مع الأخبار تشبه العناصر الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكنك الإعجاب والتعليق على كل منشور إخباري. كما يتيح لك تحديد موقعك لقراءة الأخبار المحلية التي تحدث في منطقتك.

تطبيق NewsBreak مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

7- تطبيق Breaking News:

مثل تطبيق NewsBreak، يحتوي تطبيق Breaking News على عناصر مشابهة للعناصر المتوفرة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكنك الإعجاب والتعليق على كل منشور إخباري. ويمكنك متابعة الأخبار المحلية والأخبار العاجلة في بلدك، والأخبار الدولية والعالمية باستخدام هذا التطبيق. إنه مجمع أخبار مخصص وشبكة اجتماعية حيث يمكنك متابعة المواقع الإخبارية المختلفة، والحصول على جميع المعلومات المحلية والأخبار العاجلة التي تهتم بها والانضمام إلى محادثات حول الموضوعات الساخنة والأخبار العاجلة.

تطبيق Breaking News مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.