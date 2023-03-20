نصائح للعثور على الوظيفة المناسبة في مواقع البحث عن عمل

تساعد مواقع البحث عن عمل في العثور على الوظيفة التي تريدها والتي تتناسب مع مهاراتك. ولكن العدد الهائل من الوظائف المتاحة في هذه المواقع، يجعل البحث عن وظيفة ملائمة يستغرق وقت طويل ويتطلب جهد كبير. لذا لابد من التركيز في استخدام هذه المواقع بشكل فعال، لتسهيل البحث عن الوظيفة وزيادة فرصة اختيارك.

إليك 7 نصائح حول كيفية استخدام مواقع البحث عن عمل بشكل فعال للحصول على الوظيفة المناسبة:

1- إنشاء حساب شخصي وتحديثه باستمرار:

الخطوة الأولى لاستخدام مواقع البحث عن عمل بشكل فعال هي إنشاء حساب شخصي فيها يحتوي على جميع المعلومات الشخصية الخاصة بالعمل، وتحديثه باستمرار. سيساعد هذا أصحاب العمل في العثور عليك ويسهل عليك التقديم للوظائف.

وأثناء إنشاء حساب شخصي ركز في إضافة إنجازاتك العملية في مسيرتك المهنية ومهاراتك الفنية وأي شهادات أو جوائز حصلت عليها خلال فترة عملك.

بالإضافة إلى ذلك، استخدم الكلمات المفتاحية ذات الصلة بالوظيفة التي تبحث عنها في ملفك الشخصي لتسهيل العثور على فرص عمل ذات صلة، واحرص أيضًا على إضافة صورة احترافية في حسابك إذ تساعد هذه الخطوة في ترك انطباع أول جيد عند أصحاب العمل المحتملين.

2- ابحث عن وظيفة محددة:

عندما يكون لديك فهم واضح للوظيفة التي تبحث عنها، يمكنك تركيز بحثك عليها والعثور على فرص تتناسب مع مهاراتك ومؤهلاتك واهتماماتك، بدلًا من البحث عشوائيًا عن عدة وظائف.

استخدم المرشحات أثناء البحث لتضييق نطاق بحثك والعثور على فرص عمل مناسبة. تتيح لك معظم مواقع البحث عن وظيفة فرز نتائج البحث الخاصة بك حسب نوع الوظيفة والموقع ونطاق الراتب.

بالإضافة إلى ذلك، تابع حسابات الشركات التي تريد العمل معها في مواقع البحث عن عمل. يمكن أن يساعدك هذا في البقاء على اطلاع دائم بفرص العمل الجديدة وأخبار الشركة.

3- استخدم ميزة Easy Apply:

تحتوي العديد من مواقع البحث عن عمل مثل: Endio أو LinkedIn على ميزة (Easy Apply) التي تتيح لك التقدم لوظيفة بسهولة. مما يوفر الوقت ويزيد فرصتك في الحصول على الوظيفة المناسبة.

على سبيل المثال: لنفترض أنك تتصفح أحد مواقع البحث عن عمل ووجدت إعلان لوظيفة مناسبة لك. إذا كانت ميزة (Easy Apply) متاحة في ذلك الموقع، يمكنك إرسال طلبك مباشرة دون مغادرة موقع البحث عن عمل، إذ يمكنك تحميل سيرتك الذاتية وأي مستندات أخرى ذات صلة بالوظيفة.

4- استخدم الكلمات المفتاحية للوظيفة في سيرتك الذاتية:

إن عدم تضمين كلمات مفتاحية ذات صلة بالوظيفة التي تبحث عنها هو أحد الأخطاء المتعلقة بكتابة السيرة الذاتية التي يرتكبها الباحثون عن عمل في معظم الأحيان.

تستخدم مواقع البحث عن الوظائف الخوارزميات لمطابقة إعلانات التوظيف مع السير الذاتية التي تحتوي على الكلمات المفتاحية المتشابهة. ومن خلال تضمين الكلمات المفتاحية ذات الصلة بالوظيفة التي تبحث عنها في سيرتك الذاتية، يمكنك زيادة فرصة رؤية موظفي الموارد البشرية ومسؤولي التوظيف سيرتك الذاتية.

يمكن أن تساعدك قراءة قوائم الوظائف في تحديد الكلمات المفتاحية التي يمكنك إضافتها إلى سيرتك الذاتية لتتناسب مع متطلبات الوظيفة. هذا يُظهر لموظفي الموارد البشرية أن لديك المهارات والخبرة اللازمة لهذا المنصب ويزيد من فرصة اختيارك.

5- ابحث عن الشركات:

يمكنك استخدام مواقع العمل للبحث عن الشركات التي تهتم بالعمل فيها. توفر العديد من مواقع الويب الخاصة بالبحث عن عمل معلومات أساسية حول الشركات التي تنشر قوائم الوظائف في المواقع، مثل: حجم الشركة وموقعها والخدمات التي تقدمها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى مراجعات حول الشركة ونطاق الرواتب، مما يمنحك فكرة حول ثقافة الشركة وبيئة العمل. يمكنك أيضًا زيارة موقع الشركة في الويب والحسابات الخاصة بها في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة المزيد عنها.

6- فعّل التنبيهات الخاصة بالوظيفة:

يساعد إعداد تنبيهات الوظيفة (job alerts) في توفير الوقت ويجعل عملية البحث عن الوظيفة أكثر كفاءة. إذ إن تلقي الإشعارات عند نشر وظائف جديدة تتناسب مع مهاراتك واهتماماتك سيضمن عدم تفويت أي فرص عمل محتملة. يمكنك أيضًا اختيار تلقي التنبيهات فور نشر إعلان للوظيفة أو يوميًا أو أسبوعيًا.

بالإضافة إلى ذلك، عند إعداد تنبيه بالوظائف، يمكنك تخصيصه عن طريق إضافة مسميات وظيفية محددة أو مواقع أو شركات محددة، وستتلقى إشعارات عندما تتطابق الوظائف الجديدة المضافة إلى الموقع مع معايير البحث الخاصة بك.

7- استخدم مواقع ويب متعددة للبحث عن عمل:

استخدم مواقع ويب متعددة للبحث عن عمل لزيادة فرصتك في العثور على وظيفة تتناسب مع مهاراتك وخبراتك. إذ إن مواقع البحث عن عمل المختلفة تضيف وظائف مختلفة، مما يسمح لك باكتشاف شركات جديدة ربما لم تفكر فيها من قبل. وإذا كنت مهتمًا بفرص العمل عن بُعد، فقد تفكر في توسيع نطاق بحثك ليشمل مواقع الويب الخاصة بالعمل عن بُعد.