مايكروسوفت تجلب ذكاء GPT-4 إلى عيادات الأطباء

أعلنت شركة (نيوأنس كوميونيكيشنز) Nuance Communications التابعة لشركة مايكروسوفت اليوم الاثنين، عن إطلاق Dragon Ambient eXperience (DAX) Express، وهو تطبيق للملاحظات السريرية للعاملين في مجال الرعاية الصحية مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ويهدف تطبيق DAX Express إلى المساعدة في تقليل الأعباء الإدارية للأطباء من خلال إنشاء مسودة للملاحظات السريرية تلقائيًا في غضون ثوانٍ بعد زيارة المريض. ويُشغِّل هذه التقنية مزيج من الذكاء الاصطناعي المحيط، الذي يشكل رؤى من البيانات غير المنظمة، مثل: المحادثات، وأحدث طراز نموذج اللغة الكبير (جي بي تي-4) GPT-4 من شركة (أوبن أي آي) OpenAI.

وقالت (ديانا نول)، نائبة الرئيس التنفيذي لقسم الرعاية الصحية في (نيوأنس)، لشبكة (سي إن بي سي) CNBC الإخبارية الأمريكية إن الشركة تريد أن ترى الأطباء «يعودون إلى متعة الطب» حتى يتمكنوا من رعاية المزيد من المرضى. وأضافت: «هدفنا النهائي هو تقليل هذا العبء المعرفي، وتقليل مقدار الوقت الذي يجب أن يقضوه بالفعل في هذه المهام الإدارية».

واستحوذت مايكروسوفت على (نيوأنس) مقابل نحو 16 مليار دولار عام 2021. وتحقق الشركة الإيرادات من خلال بيع أدوات للتعرف على الكلام ونسخه أثناء زيارات عيادات الأطباء، ومكالمات خدمة العملاء، ورسائل البريد الصوتي.

ويكمل تطبيق DAX Express الخدمات الحالية الأخرى التي توفرها (نيوأنس) بالفعل في السوق.

وقالت (نول) إن التقنية ستُفعَّل من خلال تطبيق التعرف على الكلام (دراجون ميديكال ون) Dragon Medical One من (نيوأنس)، الذي يستخدمه أكثر من 550,000 طبيب.

يُذكر أن (دراجون ميديكال ون) هو مساعد لسير عمل قائم على السحابة يمكن للأطباء تشغيله باستخدام أصواتهم، مما يسمح لهم بالتنقل في الأنظمة السريرية والوصول إلى معلومات المرضى بسرعة، وستظهر الملاحظات السريرية التي يُنشئوها DAX Express في تطبيق سطح المكتب لـ (دراجون ميديكال ون).

ويعتمد DAX Express أيضًا على تطبيق DAX الأصلي الذي أطلقته (نيوأنس) التابعة لشركة مايكروسوفت عام 2020. وتُحوِّل DAX كلام المرضى إلى ملاحظات سريرية، وترسلها من خلال عملية مراجعة بشرية للتأكد من أنها دقيقة وعالية الجودة. وتظهر الملاحظات في السجل الطبي في غضون أربع ساعات بعد الموعد.

وعلى النقيض من ذلك، تقوم DAX Express بإنشاء ملاحظات سريرية في غضون ثوانٍ حتى يتمكن الأطباء من مراجعة الملخصات الآلية لزيارات المرضى الخاصة بهم على الفور.

وقالت (نول): «نعتقد أن المعالجين والأطباء سيرغبون في الجمع بين كل هذه الأشياء لأن كل تخصص يختلف عن الآخر، ويختلف كل مريض عن الآخر. وقد تريد الحصول على أدوات فعالة لهذه الأنواع المختلفة جميعها من الزيارات».

ولم تكشف (نيوأنس) عن التفاصيل المتعلقة بتكلفة هذه التطبيقات. ولكنها قالت إن سعر تقنية (نيوأنس) يختلف بناءً على عدد المستخدمين وحجم نظام صحي معين.

وسيتوفر DAX Express مبدئيًا ضمن برنامج معاينة خاص خلال صيف 2023. وقالت نول إن (نيوأنس) لا تعرف متى ستكون التقنية متاحة على نطاق أوسع، لأنها ستعتمد على التعليقات التي تتلقاها الشركة من مستخدميها الأوائل.

وأضافت نول أنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي سيساعد المعالجين والأطباء في تنفيذ الإجراءات الإدارية، فإنه لا يزال المهنيون يشاركون في كل خطوة على الطريق. ويمكن للأطباء إجراء تعديلات على الملاحظات التي ينشئها DAX Express، ويوقعون عليها قبل إدخالها في السجل الصحي الإلكتروني للمريض.

وقالت إن استخدام DAX Express سيساعد في النهاية في تحسين تجربة المريض وتجربة الطبيب. وأضافت: «يمكن للطبيب والمريض مواجهة بعضهما بعض، ويمكنهما التواصل مباشرةً».