كيفية تتبع النوم باستخدام ساعة آبل

تظهر الآثار السلبية للأرق وقلة النوم في حياتك بأشكال مختلفة، كالشعور بالإرهاق المستمر خلال النهار، وعدم القدرة على الحفاظ على تركيزك طوال ساعات العمل. بينما الحصول على ساعات نوم كافية يمكن أن يعزز طاقتك البدنية وتركيزك، لذا من المهم تتبع النوم لتعرّف نمط نومك والمساعدة في معرفة أسباب التعب اليومي الذي تشعر به. وإذا كنت تمتلك ساعة آبل فيمكنك الاستفادة من ميزة تتبع النوم المدمجة فيها.

سنوضح فيما يلي كيفية إعداد جدول للنوم في ساعة آبل وتفعيل ميزة تتبع النوم ومراقبة الإحصائيات الخاصة بنمط النوم:

ميزة تتبع النوم في ساعة آبل

إذا كان لديك ساعة آبل، فسيكون لديك متتبع نوم مدمج في ساعتك يساعدك في مراقبة وتسجيل أنماط نومك كل ليلة. تعمل ميزة (تتبع النوم) Sleep tracking مع ساعات آبل التي تعمل بنظام التشغيل watchOS 7 أو أي إصدار أحدث. وستحتاج أيضًا إلى هاتف (iPhone 6S) أو أي طراز أحدث يعمل بنظام التشغيل iOS 14 أو أي إصدار أحدث، لمزامنة إحصائيات النوم في تطبيق Health في آيفون.

عندما ترتدي ساعة آبل المتوافقة طوال فترة النوم، ستسجل إجمالي الوقت الذي تنام فيه. وعندما تستيقظ في الصباح، سيوضح لك تطبيق Sleep الفترات الزمنية التي كنت نائمًا فيها أثناء الليل، وسيتابع تطبيق Health في آيفون أنماط نومك اليومية والأسبوعية.

ومع ذلك، هناك شيء واحد يجب أن تكون على دراية به قبل استخدام ساعة آبل لتتبع النوم وهو مستوى البطارية. إذ ستحتاج إلى تخصيص بعض الوقت خلال النهار لشحن بطارية ساعة آبل إلى نسبة 30% على الأقل لتتبع النوم.

كيفية تتبع النوم في ساعة آبل

يمكنك استخدام ساعة آبل بمفردها لتتبع أنماط نومك باستخدام تطبيق Sleep. في الصباح، يسجل تطبيق Sleep مقدار النوم الذي حصلت عليه. كما أنه سيسجل أنماط نومك على مدار 14 يومًا. ومن خلال تطبيق Sleep يمكن إضافة جدول للنوم، وتفعيل ميزة تتبع النوم.

إضافة جدول نوم

يمكنك الحصول على جدول نوم واحد لكل أيام الأسبوع، أو جدول لكل يوم عمل، أو جدول مختلف لكل يوم من أيام الأسبوع. إليك كيفية إعداد جدول النوم في ساعة آبل:

1- افتح تطبيق Sleep ثم انقر فوق خيار (الجدول الزمني الكامل) Full schedule.

2- فعّل خيار (جدول النوم) Sleep schedule.

3- انقر فوق خيار (اضبط جدولك الأول) Set your first schedule.

4- ستنتقل إلى صفحة أخرى يظهر خيار (كل يوم) Every day مفعل تلقائيًا، يمكنك الحفاظ عليه كما هو أو تغييره.

5- انقر فوق زر (المنبه) Alarm لضبط وقت الاستيقاظ.

6- اضبط وقت المنبه باستخدام التاج الرقمي لساعتك ثم انقر فوق علامة الصح الخضراء الظاهر في الجهة اليُمنى السُفلية لتأكيد الوقت.

7- مرر لأسفل حتى تصل إلى (وقت النوم) Bedtime واضبط ذلك الوقت بالطريقة نفسها.

إضافة هدف للنوم وتفعيل ميزة تتبع النوم

بالإضافة إلى إعداد جدول نوم، هناك خيارات أخرى متاحة في تطبيق Sleep في ساعة آبل لمساعدتك في تتبع نومك، كإضافة هدف للنوم، وتفعيل ميزة تتبع النوم للحصول على إحصائيات حول نمط نومك.

إليك كيفية إعداد هدف للنوم وتفعيل ميزة تتبع النوم:

1- لوضع هدف للنوم، انقر فوق خيار (هدف النوم) Sleep goal، وحدد عدد الساعات التي تريد النوم فيها.

2- فعّل خيار (تتبع النوم) Sleep tracking، لقياس مدى تحقيقك لأهداف نومك. فعند تفعيل ميزة تتبع النوم، تتعقب ساعتك نمط نومك وتضيف بيانات النوم إلى تطبيق Health في آيفون.

3- شغّل (المنبه) Alarm وانقر فوق خيار (الصوت واللمسات) Sound and haptics لاختيار صوت المنبه. إذا كانت ساعتك في الوضع الصامت، فستهتز على معصمك لإيقاظك ولكن لن تصدر أي صوت.

4- فعّل خيار (Wind down) وستعمل ميزة (تركيز النوم) sleep focus تلقائيًا، وهي ميزة توقف تشغيل شاشة الساعة، وتمنع إصدار أي أصوات من الساعة عندما يصلك إشعار حتى لا تزعجك الإشعارات خلال ساعات النوم.

5- فعّل خيار (شاشة النوم) Sleep screen، لتعتيم شاشة ساعتك وشاشة القفل في آيفون المتصل بالساعة خلال ساعات النوم.

6- يمكنك عرض إحصائيات نومك مباشرة ومتوسط النوم خلال آخر 14 يومًا في ساعة آبل عبر تطبيق Sleep. ولمشاهدة المزيد من التفاصيل حول إحصائيات نومك، افتح تطبيق Health في هاتف آيفون المتصل بالساعة.