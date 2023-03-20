تتميز ساعة سامسونج (Galaxy Watch 5) بدعمها العديد من الميزات التي تسهل عليك تتبع بياناتك الصحية، إذ تضم مجموعة من المستشعرات التي تتيح لك قياس معدل الأكسجين في الدم ومستوى الإجهاد، وحرارة الجسم، بالإضافة إلى ميزات لتتبع النوم، وغيرها الكثير.

ولكن إذا استخدمت معظم هذه المستشعرات وفعّلت الميزات التي تقدمها لن تستمر معك البطارية لفترة طويلة على الرغم من أن سامسونج تعد بعمر بطارية يصل إلى أربعة أيام إلا أنه من الصعب تحقيقه في هذه الحالة.

لذلك قدمت سامسونج ميزة جديدة لمستخدمي ساعات (Galaxy Watch 5) في تطبيق (Samsung Members) تتيح لك التحقق من صحة بطارية أي جهاز متصل بهاتفك مثل: الساعة، أو السماعات اللاسلكية، وستمنحك هذه الميزة طريقة لمراقبة صحة بطارية الجهاز المقترن حتى تتمكن من ضبط عادات الشحن الخاصة بك لإطالة عمر البطارية. وستعلمك عندما يحين وقت استبدال بطارية الجهاز.

للتحقق من صحة البطارية في ساعة Galaxy Watch 5 يجب أن يكون لديك تطبيق (Samsung Members) مثبت في جهاز سامسونج جالاكسي المقترن بها، وإذا كانت الساعة مقترنة مع أي هاتف أندرويد آخر فلن تكون هذه الطريقة متاحة لك. يمكنك تنزيل تطبيق (Samsung Members) من خلال Galaxy Store أو جوجل بلاي.

كيفية التحقق من صحة بطارية ساعة Galaxy Watch 5:

انتقل إلى تطبيق Samsung Members في هاتفك.

اضغط على أيقونة قسم (الدعم) Support الموجودة في الزاوية السفلية اليمنى.

مرر لأسفل حتى تصل إلى قسم (تشخيص الجهاز المتصل) Connected Device Diagnostics، ثم اضغط على ساعة Galaxy Watch 5 أو Galaxy Watch 5 Pro المتصلة، وإذا كنت لا ترى ساعتك، فقد تحتاج إلى التأكد من تحديث نظام التشغيل أولًا.

اضغط على خيار (تثبيت) Install.

اضغط على خيار (البدء) Get started.

اضغط على خيار (حالة البطارية) Battery status، بمجرد انتهاء الاختبار سترى النتيجة في أعلى الشاشة، إذا كانت النتيجة (طبيعي) Normal فهذا يعني أن البطارية ليس بها مشكلة، كما سيظهر أسفلها رقم سعة بطارية الساعة، وهذا الرقم يعني مقدار الطاقة المخزنة في البطارية والقابلة للاستخدام.

ولاستكشاف مشكلات الشحن اللاسلكي في الساعة؛ اضغط على سهم العودة الظاهر في الزاوية العلوية اليمنى، بمجرد اكتمال اختبار حالة البطارية.

اضغط على خيار (الشحن اللاسلكي) Wireless charging، ثم ضع الساعة على الشاحن اللاسلكي، وانتظر حتى ترى النتيجة؛ إذا كانت النتيجة (طبيعي) Normal فهذا يعني أيضًا أن الشحن الاسلكي للساعة ليس به أي مشكلة، وإذا ظهرت نتيجة غير ذلك يمكنك التواصل مع خدمة الصيانة التابعة لسامسونج.

الجدير بالذكر أن هذه الميزة متاحة أيضًا لساعات سامسونج Galaxy Watch 4 و Watch 4 Classic، مما يوفر لمستخدميها طريقة سهلة للتحقق من صحة البطارية بسهولة. ولكن قبل استخدام الميزة تأكد من تحديث أجهزتك إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل وتحديث تطبيق Samsung Members أيضًا.