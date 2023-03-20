شركة Runway تكشف عن تقنية لتحويل النصوص إلى مقاطع فيديو

كشفت شركة Runway المتخصصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي عن إطلاقها لخدمة تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل النصوص إلى لقطات فيديو.

وتعتمد الخدمة الجديدة على تقنية شبيهة بتلك المُستخدمة في خدمات توليد الصور من النصوص على غرار DALL-E أو MidJourny، مع فارق أنها وبدل توليد الصور، تعمل على تحويل النص المكتوب إلى فيديو.

وإضافةً إلى تحويل النص إلى فيديو، يمكن للمُستخدمين تزويد الخدمة بصورة فوتوغرافية لتحويلها إلى مقطع فيديو متحرّك، مع إمكانية كتابة نص يصف طريقة تحريك الصورة أو المؤثرات التي يرغب بإضافتها إلى الفيديو، كالأضواء والأمطار أو أي عناصر أخرى متحركة غير موجودة في الصورة الأصلية.

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُعلَن فيها عن تقنية تحويل النصوص إلى مقاطع فيديو، إذ سبق وأن أعلنت شركة ميتا عن تقنية مُشابهة تُدعى Make-A-Video، وألفابيت عن تقنية Imagen. لكن التقنيتين المذكورتين ما زالتا عبارة عن أوراقٍ بحثية، على عكس تقنية Runway التي ستتوفر قريبًا كخدمة مفتوحة لجميع المُستخدمين بعد فترةٍ قصيرة من الاختبار. ويمكن للمُستخدمين التسجيل على قائمة انتظار خاصة للحصول على دعوة لتجربة الخدمة فور توفرها.

ونشرت الشركة على موقعها مقاطع فيديو تستعرض فيها إمكانيات التقنية. وقالت إنه يمكن للمُستخدم وصف المشهد الرئيسي في الفيديو المطلوب، وزاوية الكاميرا وطريقة حركتها، وأشياء أخرى متنوعة كدرجة الإضاءة ونمط الألوان وأي تأثيرات إضافية يرغب المُستخدم بمشاهدتها في الفيديو النهائي.

ورغم أن مقاطع الفيديو الناتجة تبدو منخفضة الدقة وفيها درجة عالية من الضجيج، تُعتبر هذه التقنية نقلةً نوعيةً جديدةً في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تجاوز توليد النصوص والصور إلى توليد الفيديو وهي درجة أكثر تطورًا وتعقيدًا بالمقارنة. ومع تطور هذه التقنية خلال الأعوام القليلة القادمة، يرى خبراء أنها ستصل إلى مرحلة تسمح للناشرين وصانعي الفيديو بإنتاج مقاطع الفيديو حسب الطلب وبجودة عالية دون الحاجة إلى شرائها أو تصويرها بأنفسهم.