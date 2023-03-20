أبرز تطبيقات إنشاء السيرة الذاتية لمستخدمي أجهزة أندرويد

إن إنشاء سيرة ذاتية متكاملة يُعد الخطوة الأولى لضمان الحصول على الوظيفة المناسبة، فعند إنشاء سيرة ذاتية، فإنك تحتفظ بمستند واحد يضم معلومات الاتصال الخاصة بك وخبراتك العملية، والمستوى التعليمي، والمهارات التي تتمتع بها، واللغات التي تتحدث بها، وغيرها العديد من المعلومات التي يمكن لصاحب العمل تحديد مدى تناسبك مع الوظيفة من خلالها.

لضمان إنشاء سيرة ذاتية احترافية بسهولة يمكنك الاستعانة بتطبيقات السيرة الذاتية المُتاحة لمُستخدمي أجهزة أندرويد والتي توفر قوالب جاهزة يمكنك الاختيار منها ثم ملء معلوماتك الخاصة، وحفظ سيرتك الذاتية في جهازك أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني، وسنذكر فيما يلي 7 من أبرز تلك التطبيقات:

1- تطبيق CV Engineer:

يحتوي تطبيق CV Engineer على مجموعة من قوالب السير الذاتية، التي تضم حقول لإضافة معلومات مختلفة كالمهارات والخبرات العملية، والتعليم وغيرها، وما عليك سوى ملء كل حقل حتى تنتهي من إضافة جميع المعلومات في سيرتك الذاتية، ثم يمكنك حفظها في جهازك بتنسيق PDF، أو حفظها في جوجل درايف أو مشاركتها من التطبيق مباشرة كمرفق عبر البريد الإلكتروني.

تطبيق CV Engineer مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق CV: Professional Resume Maker :

يحتوي تطبيق CV: Professional Resume Maker على مجموعة من الأقسام القابلة للتخصيص، وكل قسم متخصص لإضافة معلومات معينة، على سبيل المثال: في قسم (المعلومات الشخصية) Personal Details يمكنك إضافة معلوماتك الشخصية التي تود تضمينها في السيرة الذاتية. وبعد الانتهاء من هذا القسم تنتقل إلى قسم آخر حتى تنتهي من إضافة جميع معلوماتك في كل الأقسام الخاصة بالسيرة الذاتية.

يمكنك بعد ذلك اختيار قالب من القوالب المتوفرة، إذ يوفر هذا التطبيق أكثر من 8 قوالب للسيرة الذاتية، ويمكنك إعادة تنسيق القالب حسب اختيارك.

بعد الانتهاء من إنشاء سيرتك الذاتية يمكنك حفظها بتنسيق PDF، أو مشاركتها عبر التطبيقات الأخرى، أو إرسالها كمرفق في البريد الإلكتروني.

تطبيق CV: Professional Resume Maker مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق LinkedIn:

يمكنك استخدام LinkedIn للعثور على الوظيفة المناسبة أو التدريب العملي المناسب، والتواصل مع جهات مهنية ولتعلّم المهارات التي تحتاج إليها للنجاح في مسيرتك المهنية. يمكنك استخدام موقع LinkedIn من متصفح الويب أو تنزيل تطبيق LinkedIn في هاتفك أو جهازك اللوحي.

ملفك الشخصي في LinkedIn هو سيرتك الذاتية، فعند إنشاء حساب في موقع LinkedIn أو التطبيق، تضيف خبراتك الوظيفية والدورات التدريبية والمستوى التعليمي وغيرها من المعلومات. ويمكن للأشخاص بعد ذلك التواصل معك أو يمكنك التقدم للوظائف مباشرة من الموقع.

تطبيق LinkedIn مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Professional Resume Builder:

يحتوي تطبيق Professional Resume Builder على مجموعة متنوعة من قوالب السيرة الذاتية التي تضم أقسام مختلفة لإضافة معلوماتك الشخصية، وخبراتك العملية ومهاراتك وغيرها.

يمكنك تخصيص سيرتك الذاتية بمجموعة من العناصر، مثل: إضافة قسم اللغات المتعددة وإضافة توقيعك وغيرها من الأقسام المخصصة التي يمكنك إضافتها إلى القوالب التي يوفرها هذا التطبيق.

يمكنك تنزيل سيرتك الذاتية في جهازك بعد أن تصبح جاهزة بتنسيق PDF أو طباعتها مباشرة من التطبيق.

تطبيق Professional Resume Builder مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق لإزالة الإعلانات.

5- تطبيق Resumaker:

يحتوي تطبيق Resumaker على قوالب متعددة بتنسيقات مختلفة يمكنك الاختيار منها، ثم البدء بملء المعلومات الخاصة بك، وبعد الانتهاء من إنشاء سيرتك الذاتية نزّلها في جهازك بتنسيق PDF أو أرسلها كمرفق عبر البريد الإلكتروني.

يمكنك تخصيص القوالب وتغيير لونها، كما يمكنك إضافة أقسام جديد إلى قالب السيرة الذاتية مثل: قسم للتوقيع، أو قسم لذكر الجوائز التي حصلت عليها، وغيرها العديد من الأقسام المتوفرة.

تطبيق Resumaker مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

6- تطبيق Resume Builder App:

يحتوي تطبيق Resume Builder App على مئات النماذج للسير الذاتية. ويضم واجهة استخدام سهلة، يمكنك البدء مباشرة باختيار قالب مناسب وتغيير لونه، وإضافة معلوماتك المختلفة، ثم إضافة أقسام جديدة إلى القالب إذا كنت بحاجة إلى ذلك.

يمكنك تغيير نوع الخط وحجمه، وتغيير حجم الورقة إذا كنت ترغب في طباعة السيرة الذاتية من التطبيق مباشرة بأحجام مختلفة. كما يتيح هذا التطبيق تنزيل السيرة الذاتية بتنسيق PDF أو إرسالها مباشرة من التطبيق كمرفق عبر البريد الإلكتروني.

تطبيق Resume Builder App مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

7- تطبيق Resume Builder CV Maker App :

يضم تطبيق Resume Builder CV Maker App أكثر من 50 نموذجًا مختلفًا للسير الذاتية للاختيار منها وإضافة المعلومات الخاصة بسهولة إليها.

يمكنك تخصيص شكل القالب ولونه، وإضافة معلوماتك ومهاراتك وخبراتك العملية، ثم إرسال السيرة الذاتية من التطبيق مباشرة كملف مرفق عبر البريد الإلكتروني، أو تنزيلها في جهازك بتنسيق PDF.

تطبيق Resume Builder CV Maker App مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.